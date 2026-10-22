Ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου καλωσορίζει τους νέους φοιτητές και τις φοιτήτριες της πόλης, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη στην καθημερινότητά τους. Σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων-μελών του, στον Άγιο Νικόλαο και στα χωριά του Δήμου, παρέχει ειδικές εκπτώσεις σε φαγητό και ροφήματα με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο, συμβάλλοντας στη μείωση των εξόδων τους και στην ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ!

Ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες που ξεκινούν φέτος ένα νέο κεφάλαιο της ζωής τους στις σχολές της πόλης μας.

Γνωρίζουμε ότι η φοιτητική ζωή είναι μια όμορφη και ξεχωριστή περίοδος, γεμάτη νέες εμπειρίες, γνωριμίες καιωευκαιρίες. Γνωρίζουμε όμως παράλληλα ότι, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής μας, η καθημερινότηταβενός φοιτητή και της οικογένειάς του έχει σημαντικές απαιτήσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις-μέλη του Συλλόγου μας θέλουν έμπρακτα να δείξουν στους φοιτητές ότι η τοπική κοινωνία και η εστίαση του Αγίου Νικολάου είναι δίπλα τους.

Σχεδόν το σύνολο των καταστημάτων-μελών του Συλλόγου, τόσο στην πόλη του Αγίου Νικολάου όσο και στα χωριά του Δήμου μας, παρέχει ειδική φοιτητική έκπτωση σε ροφήματα και φαγητό, με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το δικό μας καλωσόρισμα στους νέους ανθρώπους που επέλεξαν τον Άγιο Νικόλαο για τις σπουδές τους και που, από σήμερα, γίνονται κι εκείνοι ένα ζωντανό κομμάτι της πόλης μας.

Θέλουμε να τους γνωρίσουμε, να τους κάνουμε να αισθανθούν τον Άγιο Νικόλαο σαν το δεύτερο σπίτι τους και να ξέρουν ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής θα προσπαθούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να βρίσκονται δίπλα τους.

Καλή αρχή, καλές σπουδές και μια όμορφη φοιτητική ζωή στην πόλη μας!

Σύλλογος Εστίασης & Διασκέδασης Αγίου Νικολάου Κρήτης