Την κατασκευαστική εταιρεία «Αφοί Παπουτσάκη Αναπτυξιακή Τεχνική Ε.Ε.» ενέκρινε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ ως προσωρινό ανάδοχο για τη Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης στην πόλη και στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου-Φάση Ι, προϋπολογισμού 931.800 (συν ΦΠΑ) με έκπτωση 21,53%.

Απέρριψε την προσφορά της εταιρείας που είχε προσφέρει ασυνήθιστα μεγάλη έκπτωση, η οποία κληθείσα να την αιτιολογήσει, κρίθηκε ως ασύμβατη με τις τεχνικές προδιαγραφές που είχε θέσει η ΔΕΥΑΑΝ με την προκήρυξη.

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί κατόπιν αυτού να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης για την κατασκευή του έργου.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, του οποίου η αρχική μελέτη προέβλεπε παρεμβάσεις προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά η ΔΕΥΑΑΝ εξασφάλισε χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου, με βάση την οποία προχώρησε στη δημοπράτηση της 1ης φάσης, χωρίζοντας τη μελέτη σε φάσεις υλοποίησης. Κατόπιν των επαφών με την Περιφέρεια Κρήτης, η διοίκηση της ΔΕΥΑΑΝ ευελπιστεί ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης θα τηρήσει τη δέσμευσή του, μόλις προκηρυχθούν σχετικά προγράμματα να εγκρίνει την πρόσθετη χρηματοδότηση, εντάσσοντας την υλοποίηση των υπόλοιπων φάσεων του έργου σε κάποιο απ’ αυτά.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ