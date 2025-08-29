Οι τελευταίες εξελίξεις στην Παλαιστίνη, δείχνουν ότι θα υπάρξουν ακόμη περισσότερα θύματα στον άμαχο πληθυσμό, τόσο από τους βομβαρδισμούς όσο και από την πείνα. Ήδη το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο για κατάληψη και ολοκληρωτική καταστροφή της Πόλης της Γάζας, ενώ παράλληλα προωθεί την επέκταση των παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη, με σκοπό τη διχοτόμησή της. Πρόσφατα, αρμόδιος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε επίσημα πως βρίσκεται σε εξέλιξη λιμός στη Λωρίδα της Γάζας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κατάφωρες παραβιάσεις των πλέον στοιχειωδών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των αποφάσεων του ΟΗΕ. Παρόλα αυτά, συνεχίζεται η στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη της κυβέρνησης του Ισραήλ από μια σειρά κράτη και κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και η Ελληνική. Και αυτό, παρά την παγκόσμια κατακραυγή και τις μαζικές κινητοποιήσεις, που απαιτούν τον τερματισμό της γενοκτονίας και την προστασία του άμαχου πληθυσμού.

Ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούμαστε γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών, μειονοτήτων, και άλλων ευάλωτων ομάδων, δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις ζωές και τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε τη διεθνή πρωτοβουλία του στόλου Global Sumud Flotilla, που αποτελεί μια ελπιδοφόρα κινητοποίηση αλληλεγγύης πολιτών όλου του κόσμου. Δεκάδες πλοία, με εκατοντάδες άτομα που συμμετέχουν από περισσότερες από 40 χώρες, ετοιμάζονται να σαλπάρουν από λιμάνια της Μεσογείου για να σπάσουν δια θαλάσσης τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο ελπίδας.

Η στήριξη που προσφέρουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εντός Ελλάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στήριξη που οφείλουμε να δώσουμε όλες και όλοι στον αγώνα των αποκλεισμένων της Γάζας. Μέλη οργανώσεων που έχουν βρεθεί δίπλα στους ακούσια απάτριδες, από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τον Έβρο, και που έγιναν δέκτες αφηγήσεων πολέμου από τα ίδια τα παιδιά της Γάζας, δεν μπορούν παρά να σταθούν στο πλάι του Παλαιστινιακού αγώνα για το δικαίωμα στη ζωή.

Η σιωπή και αδράνεια μπροστά στον αποκλεισμό της Γάζας, το λιμό και το θάνατο δεκάδων χιλιάδων αμάχων, το σχέδιο εξαφάνισής της από το χάρτη και μαζικού εκτοπισμού του πληθυσμού που θα επιβιώσει από την καταστροφή, ισοδυναμεί με συνενοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Απέναντι στην κατάσταση αυτή, ενώνουμε τη φωνή μας με το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και καλούμε:

• Να αρθεί άμεσα ο παράνομος αποκλεισμός και πολιορκία της Γάζας.

• Να ανοίξουν όλοι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, χερσαίοι και θαλάσσιοι.

• Να εξασφαλιστεί το ασφαλές πέρασμα του στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, και άλλων αντίστοιχων ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, ώστε να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της Γάζας που αυτή τη στιγμή λιμοκτονεί.

Πρωτοβουλία Ιεράπετρας για την Παλαιστίνη