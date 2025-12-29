Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο Δημοτικό σχολείο Νέας Ανατολής για την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι μαθητές από την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη τάξη με τη συνοδεία εκπαιδευτικών προσέφεραν τρόφιμα και ξεναγήθηκαν στο χώρο της Δομής, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της και με βιωματικό τρόπο τοποθέτησαν τα τρόφιμα στα ράφια.

Σας ευχαριστούμε όλους που μας θυμίζετε πως η αλληλεγγύη ξεκινά από το σχολείο και μεγαλώνει μέσα από πράξεις!