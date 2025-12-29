Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ευχαριστεί από καρδιάς τους μαθητές, τους γονείς και τους υπεύθυνους καθηγητές του 3ου Πειραματικού Γυμνασίου Ιεράπετρας για την πρωτοβουλία και την υλοποίηση δράσης αλληλεγγύης και προσφοράς τροφίμων μακράς διαρκείας με σκοπό να προσφερθούν στα ωφελούμενα άτομα της Δομής.



Η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών είναι σπουδαίας αξίας και δείχνει το αλληλέγγυο πρόσωπο των μαθητών!!

Σας συγχαίρουμε όλους για την προσπάθειά σας και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια διάθεση να στηρίζετε δράσεις που προάγουν την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη.

Χρόνια Πολλά σε όλους με Υγεία και Αγάπη!!



Ο Συντονιστής

Δημήτριος Μιχελάρος