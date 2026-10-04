Σύσκεψη στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας από την πρόσφατη κακοκαιρία πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγου Μιχαήλ Σεληνιωτάκη και του Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Ιωάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος Κουγιουμουτζακης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Τζουμάκας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Εμμανουήλ Λαθουράκης, καθώς και εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 3ης ΕΜΟΔΕ Κρήτης, της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και εθελοντικών ομάδων.

Επίκεντρο της σύσκεψης ήταν η αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.