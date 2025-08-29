Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, ξεκίνησε τις εργασίες καθαρισμού ρεμάτων σε κρίσιμες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας, όπως στον Δήμο Ιεράπετρας, με παρεμβάσεις στην περιοχή του Στόμιου και στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ανατολής. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε όλο το Δήμο, καθώς κρίνονται απαραίτητες ενόψει της χειμερινής περιόδου και των ενδεχόμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου πραγματοποιούν αυτοψίες σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα, με σκοπό την καταγραφή και ιεράρχηση των σημείων που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των αυτοψιών, θα προγραμματιστούν οι αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.

«Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα. Με στοχευμένες και οργανωμένες παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, προχωρούμε στην υλοποίηση των απαραίτητων καθαρισμών ρεμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την ασφάλεια των πολιτών. Παρακολουθούμε την κατάσταση σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα και παρεμβαίνουμε έγκαιρα όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Επιπλέον, ολοκληρώνονται οι προτάσεις για νέα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε περιοχές όπου χρειάζονται παρεμβάσεις.» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης