Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο του Δήμου Ιεράπετρας θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, λόγω μετάπτωσης των οικονομικών στοιχείων στο νέο έτος.



Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα πραγματοποιούνται πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω τραπεζών.



Το Ταμείο θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.



Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.



Ο Αντιδήμαρχος

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Χατζάκης