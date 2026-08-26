Επίσημο ξεκίνημα ουσιαστικά απόψε της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2026-2027 για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, με την γνωστοποίηση του προγράμματος των διοργανώσεων της ΕΠΣ Λασιθίου, με την διαδικασία της κλήρωσης να έχει προγραμματιστεί να ακολουθήσει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας και θα αρχίσει στις 18.00, ενώ η κλήρωση θα ακολουθήσει στις 19.00.

Στην ημερήσια διάταξη:

Δήλωση τού Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Λασιθίου (από τον Πρόεδρο του) ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συγκροτηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Λασιθίου. Επικύρωση πληρεξουσίων Αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας. Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Λασιθίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης (βάσει Καταστατικού) για την διεύθυνση των συζητήσεων, και εκλογή τριών Γραμματέων για την τήρηση και τον έλεγχο και επικύρωση των πρακτικών, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Απολογισμός πεπραγμένων της Διοίκησης και επικύρωση αυτών από την Γενική Συνέλευση. (Διοικητικά- Οικονομικά ήτοι: απολογισμός Δ.Σ./Ε.Π.Σ. Λασιθίου 01/07/2025 έως 30/06/2026 –Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής) Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2027.

Θέματα έκτος ημερησίας διάταξης δεν συζητούνται.

Τα σωματεία που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της ΕΠΣΛ 2026/2027

Α’ κατηγορία

ΑΟ Αναγέννηση, ΑΟΑΝ Β΄, Ίτανος Παλαικάστρου, Κόρφος Ελούντας, ΑΟΣΚ, Νίκη Σητείας, ΑΟ Κριτσάς, ΑΣΙ, ΟΦΙ, ΑΟ Βραχασίου.

Κύπελλο

ΑΟ Αναγέννηση, Ίτανος Παλαικάστρου, Κόρφος Ελούντας, ΑΟΣΚ, Νίκη Σητείας, ΑΟ Κριτσάς, ΑΣΙ, ΟΦΙ, ΑΟ Βραχασίου.

Β’ κατηγορία

ΑΟ Σκοπής, Πύργος Καλού Χωριού, ΟΦΙ Β, Νίκη Σητείας Β, Οροπεδιακός, Απόλλων Ιεράπετρας, ΑΕ Λακωνίων, Θύελλα Ιεράπετρας, Ποσειδώνας Σητείας, ΠΑΟ Κρούστα.