Στο πλαίσιο του «12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας & Awards», η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα που βρίσκεται υπό την καθοδήγηση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας κ. Ελένης Βλάσση, παρουσιάζει την σατιρική επιθεώρηση «Εφημερεύει το Γέλιο» .

Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το έργο το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:30, στην Εσωτερική Αίθουσα “Τζαμί” στην Ιεράπετρα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα υπάρχει κουμπαράς για την ενίσχυση της μικρής Αναστασίας.

Συμμετέχουν επί σκηνής: Ελένη Βλάσση, Κατερίνα Γιοβάνογλου, Μανώλης Μπαλοθιάρης, Αλέξανδρος Ελιώτης, Δήμητρα Πανάγου, Μαρία Εκίν, Μπέσσυ Κουμάρογλου, Αθηνά Σπυροπούλου, Ίνγκερ Κάρλσον, Μανώλης Φιλιππάκης, Σάββας Λιοντάκης, Ιωάννα Βερυκοκάκη, με συμμετοχή της Μαριάννας Χαΐτα.

Γραφικά: Άντυ Πλατάκη

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Ελένη Βλάσση