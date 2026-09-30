Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο Φεστιβάλ Γεωτουρισμού και Εναλλακτικού Τουρισμού «SITIA GEO FEST» το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στη λιμενική ζώνη της πόλης, δίπλα από την κεντρική πλατεία. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Γεωπάρκο, το Δήμο Σητείας σε συνεργασία με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, παραγωγούς, επιχειρήσεις και συλλόγους που είναι πιστοποιημένοι με το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και εταίροι του Γεωπάρκου.

Οι επισκέπτες, ντόπιοι και αρκετοί ξένοι, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους του Γεωπάρκου, τον πλούτο και τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα της Σητείας. Στόχος είναι η συγκεκριμένη δράση να γίνει θεσμός, όπως ανέφερε ο Συντονιστής του Γεωπάρκου Σητείας κ. Βαγγέλης Περάκης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πολυπληθή συμμετοχή του κόσμου, αλλά και τη δυναμική των παραγωγών, που είναι πιστοποιημένοι με το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και συνολικά και των ανθρώπων του Γεωπάρκου. Πρόκειται για μία προσπάθεια του Δήμου και του Γεωπάρκου με την στήριξη της Περιφέρειας, για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής και των δυνατοτήτων του τόπου να αναπτύξει αυτές τις μορφές τουρισμού. Τόνισε επίσης ότι στόχος των Γεωπάρκων είναι ο βιώσιμος, ο εναλλακτικός τουρισμός «και πως οι τοπικές κοινότητες θα κεφαλαιοποιήσουν αυτό το αγαθό που έχουν, το φυσικό περιβάλλον το καθαρό, την σπουδαία γεωποικιλότητα και βιοποικιλότητα που έχει ο τόπος μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε στην περιοχή μας μία βιώσιμη ανάπτυξη για τις επόμενες γενιές».

Τοποθετήσεις

Στην αξία του Γεωπάρκου αναφέρθηκαν και συλλογικότητες και εθελοντές που συμμετείχαν στη δράση, όπως οι Συνοδοί Βουνού, ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας και το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Σητείας

– Εκ μέρους των Συνοδών Βουνού η κ. Ρίτσα Καναβάκη μετέφερε την στήριξη στο Γεωπάρκο – μέσω πολλών εθελοντικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων -και στην συγκεκριμένη εκδήλωση -μέσω της οποίας προβάλλονται, όπως σημείωσε, οι παραγωγοί και τα τοπικά προϊόντα, προσκαλώντας όλους τους συλλόγους και τους φορείς να είναι κοντά στο Γεωπάρκο, το οποίο εκτός από το φυσικό μοναδικό περιβάλλον, είναι οι άνθρωποι του τόπου, ο πολιτισμός, τα προϊόντα του…

– Ο Πρόεδρος του ΦΟΡΣ κ. Αργύρης Σφενδουράκης επισήμανε ότι ο Σύλλογος στηρίζει πάντα τις δράσεις του Γεωπάρκου και τον τόπο. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν μάλιστα και βίντεο με τις εξορμήσεις του ΦΕΡΣ τα τελευταία χρόνια σε περιοχές του Γεωπάρκου. Την επόμενη ημέρα ο ΦΟΡΣ προχώρησε στην διάσχιση του Φαραγγιού των Αγίων Πάντων, μία εκδρομή στο πλαίσιο συμμετοχής του Φεστιβάλ Γεωτουρισμού και Εναλλακτικού Τουρισμού.

– Από την πλευρά του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Σητείας μέσω του Προέδρου του Προοδευτικού Συλλόγου Σητείας «Ο Βιτσέντζος Κορνάρος» – υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργεί το μουσείο- κ. Γιάννη Μανιαδάκη τονίστηκε η σπουδαιότητα του Γεωπάρκου για τον τόπο και η συνεχής στήριξη του από τον Σύλλογο.

Χαιρετισμοί

Χαιρέτισε και ευχαρίστησε ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ. Κωστής Λυμπερίου.

Στον χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Ανδρουλάκης εστίασε στο Γεωπάρκο Σητείας, έναν εμβληματικό φορέα για την ευρύτερη περιοχή. Εστίασε στην προσπάθεια εξωστρέφειας που λαμβάνει χώρα, με επίκεντρο τους ανθρώπους της Σητείας, τα προϊόντα, την κουλτούρα πολιτισμού και φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τον τόπο.

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου τιμά την Σητεία κι αναγνωρίζει την αξία του Γεωπάρκου, τόνισε ο Εντεταλμένος για Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις περιφερειακός σύμβουλος κ. Γιώργος Αλεξάκης.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ