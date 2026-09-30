Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την συνεδρίαση

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1) Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου : Παράκαμψη Ελούντας ΠΕ Λασιθίου στο Δήμο Αγίου Νικολάου

2) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Αυτοτελούς τμήματος ΠολιτιστικήςΠροστασίας σχετικά με την Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τους παρακάτω τίτλους: 1.Εργασία καθαρισμού οικοπέδων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2026 2.Εργασίακαθαρισμού οικοπέδων ΔΕ Νεάπολης 2026 3. Εργασία καθαρισμού οικοπέδων ΔΕΒραχασίου 2026 4. Εργασία καθαρισμού οδικού δικτύουΔΕ Αγίου Νικολάου 2026 5. Εργασία καθαρισμού οδικού δικτύου ΔΕ Νεάπολης 6.. Εργασία καθαρισμού οδικού δικτύου ΔΕ Βραχασίου 2026 7. (ΚάλυψηΔράσεων Πυροπροστασίας 2025) Εργασία καθαρισμού Οδικού Δικτύου ΔΕ ΑγίουΝικολάου 8. ( Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας 2025) Εργασία καθαρισμούΟδικού Δικτύου ΔΕ Βραχασιου 9. (Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας 2025) 3Εργασία καθαρισμού Οδικού Δικτύου ΔΕ Νεάπολης

3) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας καιΠαιδείας του Δήμου σχετικά με την Αντικατάσταση Προέδρου στη ΔημοτικήΕπιτροπή Κοινωνικών θεμάτων Δ.Α.Ν.

4)Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 14/2026 αποφάσεως της ΔημοτικήςΕπιτροπής Π/θμας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου

5)Συζήτηση και λήψη απόφασης συνδιοργάνωσης για την εκδήλωση Home ExpoΣπίτι & Οικοδομή

6)Συζήτηση και λήψη απόφασης – δέσμευσης για τροποποίηση του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος μετά την έγκριση προτάσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου, σταπλαίσια της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. : 47/14-5-2026 για την υποβολή πρότασηςστο ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 Παρέμβαση Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)

7)Ανάκληση της με αρ. 206/2026 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στις οδούς Χορτατσών και Κριτσάς στον Άγιο Νικόλαο και επανεξέτασή της σύμφωνα με τη με αρ. 8/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Κυκλοφορίας σχετικά με τη διάβαση πεζών επί της οδού Κριτσάς.