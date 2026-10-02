Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γενικευμένου συναγερμού βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ολόκληρη η Κρήτη, καθώς το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει το νησί αφήνει πίσω του βαρύ αποτύπωμα καταστροφών, ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και, δυστυχώς, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, μετατρέποντας κεντρικές οδικές αρτηρίες σε ορμητικούς χειμάρρους, πνίγοντας καλλιέργειες και υποδομές στα λασπόνερα και οδηγώντας τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και αυτοδιοίκησης στα όριά τους.

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα μετατοπίζει το επίκεντρό του προς τα νότια, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες με μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα το νησί βρίσκεται σε ένα κρίσιμο πενθήμερο έντονων καιρικών φαινομένων. Η επιδείνωση δεν αποδίδεται απλώς στο βόρειο ρεύμα ψυχρότερων αέριων μαζών που κατέρχεται προς το Αιγαίο, αλλά κυρίως στις συνθήκες της ανώτερης ατμόσφαιρας. Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό «βαθαίνει» πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη δυναμική αστάθεια, τις ανοδικές κινήσεις και τη σύγκλιση των ανέμων. Η ατμοσφαιρική αυτή διάταξη δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για την εκδήλωση παρατεταμένων και μεγάλου όγκου βροχοπτώσεων.

Το χρονοδιάγραμμα των φαινομένων

Η εξέλιξη του καιρού, όπως αποτυπώνεται στα προγνωστικά μοντέλα (ICON-EU), καταγράφει σταδιακή κλιμάκωση της έντασης.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου: Το σύστημα αποκτά ευρύτερη χωρική οργάνωση. Αν και τα μέγιστα ημερήσια ύψη κυμαίνονται γύρω στα 87 mm, η γεωγραφική έκταση των φαινομένων διευρύνεται σημαντικά, διατηρώντας αμείωτη τη βροχόπτωση σε όλη την Κρήτη.

Σάββατο 3 Οκτωβρίου: Αποτελεί την πλέον επιβαρυμένη ημέρα της περιόδου. Προβλέπεται η κορύφωση του φαινομένου, με ιδιαίτερη ένταση στον άξονα Νότια Πελοπόννησος – Κύθηρα – Κρήτη, όπου τα ύψη βροχής ενδέχεται να αγγίξουν τοπικά τα 160 mm σε διάστημα 24 ωρών.

Κυριακή 4 Οκτωβρίου: Τα έντονα φαινόμενα διατηρούνται στη νότια Ελλάδα και γύρω από την Κρήτη, με αναμενόμενο μέγιστο ύψος τα 124 mm/24ωρο, πριν αρχίσει η αργή μετατόπιση του συστήματος ανατολικότερα.

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου: Καταγράφεται ουσιαστική εξασθένηση των φαινομένων, με τα μέγιστα ποσά υετού να περιορίζονται κοντά στα 44 mm και τον κύριο όγκο να απομακρύνεται προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το οροπέδιο Λασιθίου

Στο Λασίθι, το πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα είναι συντριπτικό. Οι πρωτοφανείς ποσότητες βροχής, που σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr άγγιξαν τα 237 χιλιοστά στο Τζερμιάδων, δηλαδή σχεδόν 237 τόνους νερού ανά στρέμμα, έπνιξαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο Οροπέδιο Λασιθίου. Αγροτικοί δρόμοι διαλύθηκαν, ενώ χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες και κηπευτικά βρίσκονται κάτω από το νερό, προκαλώντας απόγνωση στους παραγωγούς. Η διάβρωση του εδάφους και τα φερτά υλικά δημιούργησαν τεράστιες ζημιές στις υποδομές άρδευσης και πρόσβασης.

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για «εμμονικές καταιγίδες» και συσσωρευμένα ύψη βροχής που μπορεί να ξεπεράσουν τα 300 χιλιοστά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θέτουν ολόκληρο το νησί σε καθεστώς Red Code. Η τοπογραφία της Κρήτης, με τις απότομες πλαγιές και τα φαράγγια, λειτουργεί ως χωνί που επιταχύνει τη ροή των υδάτων, καθιστώντας ακόμα και τα συνήθως ξηρά ρέματα θανάσιμες παγίδες.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια Κρήτης και τα σωστικά συνεργεία παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή, ενώ η καταγραφή των τεράστιων ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οδικό δίκτυο και φυτικό κεφάλαιο αναμένεται να ξεκινήσει μόλις κοπάσει το κύμα κακοκαιρίας, με τους κατοίκους να μετρούν ήδη τις πληγές τους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ