Σε κατανυκτική και προσευχητική ατμόσφαιρα το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026 προς Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος προεξήρχε της Ιεράς Αγρυπνίας προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου στον Ιερό Ναό του Οσίου Νίκωνος του «Μετανοείτε», όπου φυλάσσεται αντίγραφο της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Γοργοεπηκόου και ενώπιόν της ψάλλεται κάθε Δευτέρα εσπέρας η Ιερά Παράκλησή της.

Ειδικότερα, μετά το Μικρό Απόδειπνο και τους Χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο, κατά την αγιορειτική τάξη, ο Σεβ/τος κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού και της Λιτής, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους, και στη συνέχεια χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου, τέλεσε τον Μικρό Αγιασμό και στη συνέχεια προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας.

Στην Αγρυπνία συμμετείχαν και έλαβαν μέρος στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης, Εφημέριος και προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας, ο Αιδεσιμ. Οικονόμος π. Εμμανουήλ Προϊστάκης, Εφημέριος της Ενορίας Νέας Ανατολής, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Γεώργιος Λογκάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Τους ύμνους της Αγρυπνίας έψαλλαν ηδύμολπα και κατανυκτικά ο Πρωτοψάλτης και Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Ιωάννης Αρώνης και οι ιεροψάλτες της Ενορίας, ενώ εκκλησιάσθηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, πολλοί από τους οποίους μετείχαν των αχράντων Μυστηρίων.

Μετά την Απόλυση ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους που συμμετείχαν στην Αγρυπνία επί τη εορτή της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου, η Υπεραγία Θεοτόκος, η Ουράνια Μάνα μας που γρήγορα μας εισακούει τις προσευχές μας, να μην πάψει να είναι η καταφυγή μας, η σκέπη και η προστασία όλων μας από κάθε ανάγκη, θλίψη και πειρασμό.