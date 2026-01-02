Οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2026 αρχίζουν την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και λήγουν τo Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Οι έμποροι και οι υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων πρέπει να προσέξουν τα εξής:

1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική

2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι

3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων σε δύο Κυριακές

Κατά την διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων 2026 τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν, προαιρετικά, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 με ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 18:00