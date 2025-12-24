ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 .
1ο . Ώρα 15:00 τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2024.
2o . Ώρα 15:30 15:30 τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025.
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025.
3.Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό».
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
