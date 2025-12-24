ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 .

1ο . Ώρα 15:00 τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2024.

2o . Ώρα 15:30 15:30 τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025.

