Το Λύκειον των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των δράσεων του για την προαγωγή του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παιδείας, ανακοινώνει με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο μαέστρο και καθηγητή μονωδίας Άρη Σφακιανάκη.

Με σημαντικές σπουδές, πολυετή εμπειρία, και σημαντική παρουσία στον χώρο της μουσικής, ο Άρης Σφακιανάκης αναλαμβάνει τη δημιουργία Χορωδίας καθώς και τη διδασκαλία Μονωδίας και Σύγχρονουτραγουδιού προσφέροντας νέες δυνατότητες καλλιτεχνικής έκφρασης και εξέλιξης.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

Καλούμε όσες και όσους αγαπούν την Μουσική και το Τραγούδι είτε έχουν προηγούμενη εμπειρία είτε κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα, να γίνουν μέλη μιας δημιουργικής μουσικής οικογένειας, και να έχουν την ευκαιρία συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μας, να εκφραστούν καλλιτεχνικά.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Σάββατο 7-11- 2026 //5.00-7.00 μ.μ.

στην αίθουσα του ΛτΕ Κων. Σφακιανάκη 9 [κοντά στον ΟΤΕ]

Πληροφορίες για εγγραφές

Τηλέφωνα: Παρούλα Κουτσάκη Πρόεδρος ΛτΕ6977273723

Κατερίνα Απαλάκη Αντιπρόεδρος ΛτΕ 6999922760

Καθημερινά 18:00-20:00 στο ΛτΕ 2841102191

Τα μαθήματα μονωδίας-τραγουδιού κατόπιν συνεννοήσεως

Το Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου ανοίγει μια νέα μουσική σελίδα και σας καλεί να τη γράψουμε μαζί !!!