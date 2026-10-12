Το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου που διακρίθηκαν στον 20ό Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Παράρτημα Λασιθίου).
Συγκεκριμένα, συγχαίρουμε τους:
Αθανασιάδου Ιωάννα (Α1)
Ζάχου Παυλίνα (Α1)
Λεβεντέλη Αλέξανδρο (Α2)
Μαγραπιδάκη Κωνσταντίνο (Α2)
Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Α3)
Μπούρα Βασίλειο (Α3)
Η διάκρισή τους αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση της προσπάθειας, της δημιουργικής σκέψης και της αγάπης τους για τα Μαθηματικά.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιτυχία των μαθητών μας και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν τη χαρά της γνώσης, να θέτουν στόχους και να κυνηγούν τα όνειρά τους με ενθουσιασμό και επιμονή.
Από το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου
Από το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου