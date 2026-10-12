Το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου που διακρίθηκαν στον 20ό Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Παράρτημα Λασιθίου).

Συγκεκριμένα, συγχαίρουμε τους:

Αθανασιάδου Ιωάννα (Α1)

Ζάχου Παυλίνα (Α1)

Λεβεντέλη Αλέξανδρο (Α2)

Μαγραπιδάκη Κωνσταντίνο (Α2)

Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Α3)

Μπούρα Βασίλειο (Α3) Η διάκρισή τους αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση της προσπάθειας, της δημιουργικής σκέψης και της αγάπης τους για τα Μαθηματικά.