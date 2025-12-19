Αγαπητά Μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου,

Τα βραβεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου είναι θεσμοθετημένα και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με απώτερο στόχο την επιβράβευση των επιχειρηματιών του Νομού αλλά και την τόνωση της επιχειρηματικής άμιλλας.

Οι βραβεύσεις δεν αφορούν μόνο σε επιχειρηματικές επιτυχίες, που αποτυπώνονται με νούμερα και οικονομικά αποτελέσματα, αλλά σε αξίες και νοοτροπίες που διαμορφώνουν την εταιρική κουλτούρα.

Κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων αποτελούν μεταξύ άλλων:

Η συνεχής ανάπτυξή τους και οι επενδύσεις τους.

Οι καινοτόμες δράσεις τους.

Ο διεθνοποιημένος προσανατολισμός τους και η διεθνής παρουσία.

Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Η ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

Η προβολή της τοπικότητας.

Η μακροβιότητα και η οικογενειακή παράδοση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η κοινωνική ανταπόκριση.

Η προστασία του περιβάλλοντος.

Η συμπερίληψη και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η διαδικασία για την αξιολόγηση των υποψήφιων επιχειρήσεων για τα Επιχειρηματικά Βραβεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου, τα οποία θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση στις αρχές του 2026.

Με βάση την υπ’ αριθμ. 2/13-3-2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Κατηγορίες Βραβείων

Σε ειδική εκδήλωση θα γίνει απονομή 4 βραβείων σε επιχειρήσεις μέλη μας που διαπρέπουν στις εξής κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας (που είναι και ανάλογες με τα τμήματα Μητρώου του Επιμελητηρίου μας):

Εμπόριο

Μεταποίηση

Τουρισμός

Υπηρεσίες

Προθεσμία και Προϋποθέσεις

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας είναι η 15η Ιανουαρίου 2026 .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας εμπρόθεσμα , μαζί με όλα τα απαραίτητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιχείρηση να είναι ταμειακά ενήμερο μέλος του Επιμελητηρίου.

Διαδικασία Υποβολής

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση σε μία (1) από τις 4 κατηγορίες , επιλέγοντας μόνο μία δραστηριότητα της επιχείρησης, για την οποία και θα διαγωνιστεί.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην καθορισμένη ημερομηνία και πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, έντυπο ενημέρωσης/συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα, πιστοποιητικό εγγραφής Επιμελητηρίου και όλα τα αποδεικτικά τεκμήρια/συνοδευτικό υλικό που υποστηρίζει την υποψηφιότητα του.

Λοιπά Κριτήρια και Διαδικασία

Τα κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων θα είναι ποιοτικά και ποσοτικά .

Τα οικονομικά στοιχεία που θα ζητηθούν, θα αφορούν τις 3 προηγούμενες χρονιές του έτους βράβευσης.

Αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιοτήτων των επιχειρήσεων θα είναι η Διοικητική Επιτροπή (ΔΕ) με την συνδρομή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Ειδικά Βραβεία

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ:

Το ειδικό αυτό βραβείο εστιάζει στην κοινωνική ανταπόκριση και τις δράσεις επιχειρήσεων με απήχηση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Κριτήρια θα είναι μεταξύ άλλων οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Δύναται να απονέμεται και σε διακεκριμένα πρόσωπα της κοινωνίας μας, για τη συμβολή τους σε μεγάλες ευεργετικές δράσεις τοπικού χαρακτήρα, σε πρόσωπα που διακρίθηκαν σε επιστημονικούς και άλλους τομείς ή συνέβαλαν καθολικά στην ενίσχυση του ρόλου του Επιμελητηρίου.

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Χαριτάκης

Πληροφορίες & Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή αιτήσεων, τα έντυπα υποψηφιότητας και το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου:

Ιστοσελίδα Επιμελητηρίου Λασιθίου www.epimlas.gr

Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2025»

Τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθούν όλες οι υποψηφιότητες θα είναι: ανάδειξη της τοπικότητας, μακροβιότητα και οικογενειακή παράδοση, ψηφιακός μετασχηματισμός, κοινωνική ανταπόκριση, καινοτομία, διεθνής παρουσία, συμπερίληψη και σεβασμός της διαφορετικότητας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου, ανεξάρτητα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και το οικονομικό τους μέγεθος.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο σε μία από τις τέσσερεις (4) κατηγορίες, επιλέγοντας μία μόνο δραστηριότητα της επιχείρησης και θα διαγωνιστεί μόνο για αυτήν.

Θα βραβευθεί μία (1) επιχείρηση από κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ανάλογα με το μέγεθος τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα οικονομικά τους μεγέθη και τον αριθμό των απασχολουμένων.

Τα αποτελέσματα θα προκύπτουν από τη συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπόριο

Μεταποίηση

Τουρισμός

Υπηρεσίες

Συνοπτική παρουσίαση της επιχείρησης

Επωνυμία

Διακριτικός τίτλος

ΑΦΜ

Νομική μορφή

Έδρα

Ιστοσελίδα επιχείρησης

Κλάδος/δραστηριότητες

Έτος ίδρυσης

Υποκαταστήματα

Κύκλος εργασιών 3 τελευταίων ετών (ποσά ανά έτος)

Αποτελέσματα χρήσης 3 τελευταίων ετών (ποσά ανά έτος)

Σύνολο ενεργητικού 3 τελευταίων ετών (ποσά ανά έτος)

Αριθμός απασχολούμενων 3 τελευταίων ετών (πλήθος ανά έτος)

Προβολή της τοπικότητας

Προβολή της τοπικότητας στα προϊόντα, διαφημίσεις, ιστοσελίδα, social media, συσκευασία κ.ά.

Χρήση και προώθηση τοπικών προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία

Συνεργασία με άλλες τοπικές επιχειρήσεις.

Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, της εγχώριας αγοράς και κάθε τοπικής προσπάθειας.

Συμμετοχή της επιχείρησης σε συλλογικές προσπάθειες για την ανάδειξη του brand του Λασιθίου π.χ. συνεργασία την Περιφέρεια, τους Δήμους, το Επιμελητήριο κ.ά.)

Διεθνή βραβεία/διακρίσεις, πιστοποιήσεις της επιχείρησης, στα οποία αναδεικνύεται το brand του Λασιθίου ή/και των περιοχών της.

Mακροβιότητα και οικογενειακή παράδοση

Μακροβιότητα και Ιστορικό διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση (χρονική ακολουθία, χρονική διάρκεια διαδοχής της κάθε γενιάς στην ιδιοκτησία και την διοίκηση της επιχείρησης, οικονομικά στοιχεία που βεβαιώνουν την συμβολή της κάθε γενιάς στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, π.χ. αύξηση κεφαλαίου, αλλαγή νομικής μορφής, επενδύσεις , κέρδη, αξία περιουσιακών στοιχείων, ευρεσιτεχνίες κ.ά.)

Επιτεύγματα-καινοτομίες κάθε γενιάς στην επιχειρησιακή λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης (π.χ. νέα προϊόντα, υπηρεσίες, νέες μέθοδοι παραγωγής, πωλήσεων, εφοδιασμού, προώθησης προϊόντων, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών, κ.ά.)

Επιτεύγματα-καινοτομίες κάθε γενιάς στη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης (π.χ. στην οργάνωση της επιχείρησης και της εργασίας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, στην ανάπτυξη του προσωπικού, στην παροχή κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας, σε ανάληψη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.ά.)

Επιτεύγματα-καινοτομίες κάθε γενιάς στην εξωστρέφεια της επιχείρησης (π.χ. εξαγωγές, δικτύωση, συνεδριακή παρουσία, συνεργασίες εθνικές, διεθνείς με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά Κέντρα, άλλους ερευνητικούς φορείς, πιστοποιήσεις- βραβεία ποιότητας, κ.ά.)

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Χρήση σύγχρονων λογιστικών προγραμμάτων για την υποστήριξη και εκτέλεση λογιστικών και διοικητικών διαδικασιών (π.χ. συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, έλεγχος και ασφάλεια δεδομένων)

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. χρήση τεχνολογιών ασύρματων δικτύων 5ης γενιάς και κυβερνοασφάλειας)

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην προώθηση προϊόντων (π.χ. ψηφιακό μάρκετινγκ, e-commerce), στις πωλήσεις (π.χ. πωλήσεις μέσω ιστοσελίδας ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και στην εξυπηρέτηση πελατών (π.χ. διαδραστικές υπηρεσίες συνομιλίας)

Ψηφιακός μετασχηματισμός στη Διοίκηση ανθρώπινων πόρων (π.χ. ωρομέτρηση, διαχείριση αδειών και ανταμοιβών)

Κοινωνική ανταπόκριση

Οικολογική συμπεριφορά επιχείρησης προσανατολισμένη στην πράσινη ανάπτυξη (π.χ. χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, έλεγχος αποβλήτων και ανακύκλωση, περιορισμός εκπομπών αερίου στη λειτουργία της επιχείρησης και στην εφοδιαστική αλυσίδα)

Εργασιακές και κοινωνικές σχέσεις (π.χ. υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού, φιλανθρωπίας, κοινοτικού έργου)

Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μελών της επιχείρησης σε ζητήματα κοινωνικής ευθύνης (π.χ. εκπαίδευση, επιμόρφωση, παροχή κινήτρων, στρατηγικός προσανατολισμός)

Καινοτομία

Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων (υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες)

Χρήση καινοτόμων μεθόδων εφοδιασμού, παραγωγής και προώθησης

Καινοτόμες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών

Καινοτόμες πρακτικές διοίκησης (π.χ. διοίκηση ολικής ποιότητας, διοίκηση μέσω στόχων)

Καινοτόμες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων (π.χ. τηλεργασία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Διεθνής Παρουσία

Εξαγωγικός προσανατολισμός (% επί των πωλήσεων ανά έτος)

Χώρες προορισμού των εξαγωγών

Επενδύσεις σε δράσεις διεθνοποίησης (π.χ. δράσεις διεθνούς προβολής όπως συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διαγωνισμούς, δημιουργία e-shop με δυνατότητα αποστολής σε άλλες χώρες, ξενόγλωσσες ιστοσελίδες και σελίδες στα social media, διεθνείς διαφημίσεις)

Συμπερίληψη και Σεβασμός στην διαφορετικότητα

Αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων αναφορικά με φύλο, καταγωγή, ηλικία, κ.ά.

Αναγνώριση της διαφορετικότητας και συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία και ειδικές ικανότητες κ.ά.

Επιχειρησιακές πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής και προσωπικής ζωής (π.χ. ευέλικτο ωράριο εργασίας, σεβασμός στον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων)

Υποσημείωση: Ο υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να υποβάλλει την Αίτηση υποψηφιότητας, την Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη), το Έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα (υπογεγραμμένο και σκαναρισμένο) και το Πιστοποιητικό Εγγραφής Επιμελητηρίου μαζί με όλα τα αποδεικτικά τεκμήρια και ό,τι συνοδευτικό υλικό υποστηρίζει την υποψηφιότητα της επιχείρησης (π.χ. Ε3, Ε9, τιμολόγια, συμβάσεις, πιστοποιήσεις ISO, οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, video, πληροφοριακά έντυπα, διεύθυνση ιστοσελίδας κ.α.).