Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Σύνταξης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής για παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στη Πλατεία Ευρώπης, της Τοπικής Κοινότητας Ψυχρού, Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

2. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας του δήμου με τίτλο ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.».