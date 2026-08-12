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Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου

by anatolh kim
12/08/2026
in Κόσμος
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Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο από την ανατολική της ακτή προς ανατολική κατεύθυνση, προς τη θάλασσα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

«Ο στρατός μας εντόπισε στις 06:00 (σ.σ. τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τη Βόρεια Κορέα, από την περιοχή Γουονσάν προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας», ανέφερε το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας, χρησιμοποιώντας την κορεατική ονομασία αυτής που το Τόκιο αποκαλεί θάλασσα της Ιαπωνίας.

«Ο στρατός μας ενισχύει την επαγρύπνηση και την επιτήρησή του ενόψει πιθανών επιπλέον εκτοξεύσεων», πρόσθεσε το γενικό επιτελείο, διευκρινίζοντας ότι η Σεούλ, το Τόκιο και η Ουάσιγκτον μοιράζονται πληροφορίες για τη δοκιμή.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι το βλήμα, που έμοιαζε να είναι βαλλιστικός πύραυλος κατ’ αυτό, έπεσε ήδη στη θάλασσα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εκτόξευση καταγράφτηκε έπειτα από εκείνη βαλλιστικού πυραύλου βραχείας εμβέλειας προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας την Πέμπτη, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στο Τόκιο και την Πιονγκγιάνγκ. Η Βόρεια Κορέα κατηγορεί την Ιαπωνία, που αυξάνει ολοένα περισσότερο τις στρατιωτικές δαπάνες της, πως μετατρέπεται σε «φιλοπόλεμο κράτος».

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την ίδια τοποθεσία, σύμφωνα με τον νοτιοκορεατικό στρατό. Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε από την πλευρά του πως επρόκειτο για φερόμενο βαλλιστικό πύραυλο.

Η σημερινή πυραυλική δοκιμή έγινε ενώ η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ αναμένεται να διεξαγάγουν εντός Αυγούστου τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσιά τους με φόντο τις απειλές της Βόρειας Κορέας, χώρας που διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Η Πιονγκγιάνγκ επικρίνει πάγια και με έντονο τρόπο τα γυμνάσια αυτού του τύπου, τα οποία θεωρεί πρόβες ενόψει εισβολής στην επικράτειά της.

www.real.gr

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