Στις εκλογές του Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ συμμετείχαν 60 μέλη, τα οποία άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ευτέρπη Τζεβελεκάκη. 43 ψήφοι
Ιωάννης Σταυρακάκης. 42 ψήφοι
Εμμανουήλ Αυγουστινάκης. 36 ψήφοι
Ιωάννης Τζεβελεκάκης. 34 ψήφοι
Ευαγγελία Ροδουσάκη. 33 ψήφοι
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Ροδουσάκης. 39 ψήφοι
Καλλιόπη Καραβελάκη. 36 ψήφοι
Νεκταρία Δρακογιαννάκη. 34 ψήφοι
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη για τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους.
Η νέα διοίκηση θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες.