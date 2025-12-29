Στις εκλογές του Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ συμμετείχαν 60 μέλη, τα οποία άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής: