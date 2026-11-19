ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ …

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Δήμος Σητείας συμμετέχει στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction) με τη δράση «Καστροπολιτεία των Παραμυθιών στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Δήμου Σητείας».

Με όχημα τη φαντασία, τη συλλογικότητα και την οικολογική συνείδηση, οι φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις δίνουν δυναμικό «παρών» στην επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών. Υλικά που θα κατέληγαν στα απορρίμματα μεταμορφώνονται σε παραμυθένια σκηνικά και γιορτινές κατασκευές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η βιωσιμότητα και η δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρξουν. #ewwr26

ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ … ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ!

Κάστρα, πριγκίπισσες, ξωτικά και μια μάγισσα που μαζεύει ό,τι βρίσκει!

Κάτι μαγικό συμβαίνει φέτος στη Σητεία!

Τα ξωτικά έχουν πιάσει δουλειά, οι πριγκίπισσες ετοιμάζουν τις τουαλέτες τους, οι μάγισσες δοκιμάζουν τα ξόρκια τους και μια ολόκληρη Καστροπολιτεία Παραμυθιών ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της!

Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια…

Τα παλάτια μας ήταν κάποτε για πέταμα!

Ναι, καλά διαβάσατε!

Παλιά αλουμίνια έγιναν κάστρα, ξύλα και ξεχασμένες σιδερένιες κατασκευές έγιναν 11 παραμυθένια σπιτάκια, χαρτόκουτες μεταμορφώθηκαν σε βασιλικά έπιπλα, καρούλια καλωδίων έγιναν καθίσματα και παλιά ρούχα απέκτησαν βασιλικούς τίτλους!

Στη Σητεία φέτος, ακόμη και τα πεταμένα έχουν… γαλαζοαίματες φιλοδοξίες!

Και ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά;

Μια απίθανη παρέα από δεκάδες εθελοντές!

Με δύο πολυμήχανους ανθρώπους να καθοδηγούν τις κατασκευές, φίλοι, οικογένειες και μικρά παιδιά γεμίζουν κάθε βράδυ το Εργαστήριο των Ξωτικών. Άλλοι ζωγραφίζουν, άλλοι μαστορεύουν, άλλοι εφευρίσκουν και όλοι μαζί δημιουργούν!

Γιατί η πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη ιστορία δεν είναι μόνο όσα κατασκευάζουμε. Είναι οι άνθρωποι που συναντιούνται για να τα φτιάξουν!

Και κάπου εδώ εμφανίζεται η Πρασινέλα!

Μια πριγκίπισσα που φίλησε έναν βάτραχο, ελπίζοντας να γίνει πρίγκιπας. Μόνο που ο βάτραχος παρέμεινε βάτραχος και πρασίνισε η πριγκίπισσα!

Από τότε έγινε μάγισσα και απέκτησε μια τρελή συνήθεια: μαζεύει ό,τι οι άλλοι πετούν και το μεταμορφώνει!

Έναν πρίγκιπα ήθελε η καημένη… ολόκληρη Καστροπολιτεία της προέκυψε!

Και κάπως έτσι, μέσα από γέλια, χρώματα, δημιουργία και ανακυκλώσιμα υλικά, γεννιέται μια χριστουγεννιάτικη πολιτεία όπου η κυκλική οικονομία γίνεται παραμύθι και η φαντασία δεν γνωρίζει όρια.

Ετοιμαστείτε για φωτισμένα κάστρα, μαγικά σπιτάκια, αλλόκοτες μάγισσες, αγαπημένους ήρωες, ξωτικά και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις!

25 Νοεμβρίου: Η Σητεία ανάβει τα φώτα της!

Ανήμερα της Αγίας Αικατερίνης, πολιούχου της πόλης μας, φωταγωγούμε τη Σητεία, τα παραμυθένια κάστρα και τα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια μας! Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στέλνουμε το δικό μας μήνυμα σεβασμού και δύναμης, ενώ συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, αποδεικνύοντας πως ακόμη και τα πεταμένα μπορούν να λάμψουν ξανά!

28 Νοεμβρίου: Ανάβουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και δίνουμε το σύνθημα για τη γιορτή!

12 Δεκεμβρίου: Οι πύλες της Καστροπολιτείας των Παραμυθιών ανοίγουν και η μαγεία ξεκινά!

Φέτος στη Σητεία τα Χριστούγεννα δεν θα τα βλέπουμε απλώς. Θα μπαίνουμε μέσα στο παραμύθι!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ!

Εδώ ακόμη και τα πεταμένα ζουν το παραμύθι τους!

Δήμος Σητείας – Αντιδημαρχία Πολιτισμού