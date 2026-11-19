Δηλώσεις συμμετοχής έως και την Παρασκευή το βράδυ στο τηλέφωνο 6973357549 Σφενδουράκης Αργύρης.

Συγκέντρωση στις 7:45 μπροστά από το Κέντρο Νεότητας, αναχώρηση για Καβούσι στις 8:00.

Θα περπατήσουμε μέρος τον δρόμο που ένωνε παλιότερα, την Σητεία με τον Άγιο Νικόλαο, θα διανύσουμε μέρος του το μονοπατιού στο οποίο γίνεται ο ορεινός αγώνας Καβουσίου.

Την ερχόμενη Κυριακή 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Σύλλογός μας θα περπατήσει στην πανέμορφη περιοχή του Καβουσίου.

Οι παρακάτω όροι έχουν στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας:

• Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ιδιότητα μέλους του Συλλόγου και η τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής υποχρέωσης.

• Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος εγγραφής είναι 10€ ετησίως και ισχύει έως 31/12 κάθε έτους.

• Κάθε μέλος συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τους συμμετέχοντες.

• Οι γονείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα παιδιά τους.

• Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ή αποκλεισμού συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας.

• Ο αρχηγός έχει επίσης το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή σε άτομα που δεν τηρούν τους όρους ή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

• Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία της διαδρομής και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

• Οι αναφερόμενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές και αφορούν μέσο ρυθμό πεζοπορίας, χωρίς τις απαραίτητες στάσεις