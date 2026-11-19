Την ερχόμενη Κυριακή 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Σύλλογός μας θα περπατήσει στην πανέμορφη περιοχή του Καβουσίου.
Θα περπατήσουμε μέρος τον δρόμο που ένωνε παλιότερα, την Σητεία με τον Άγιο Νικόλαο, θα διανύσουμε μέρος του το μονοπατιού στο οποίο γίνεται ο ορεινός αγώνας Καβουσίου.
Διαδρομή μέτριας δυσκολίας, απόστασης 8 χιλιομέτρων, υψομετρικής διαφοράς 350 μέτρων και διάρκειας τεσσάρων ωρών περίπου.
Συγκέντρωση στις 7:45 μπροστά από το Κέντρο Νεότητας, αναχώρηση για Καβούσι στις 8:00.
Υπεύθυνος εκδρομής Τζουανάκης Νίκος.
Δηλώσεις συμμετοχής έως και την Παρασκευή το βράδυ στο τηλέφωνο 6973357549 Σφενδουράκης Αργύρης.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παρακάτω όροι έχουν στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας:
• Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ιδιότητα μέλους του Συλλόγου και η τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής υποχρέωσης.
• Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος εγγραφής είναι 10€ ετησίως και ισχύει έως 31/12 κάθε έτους.
• Κάθε μέλος συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τους συμμετέχοντες.
• Οι γονείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα παιδιά τους.
• Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ή αποκλεισμού συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας.
• Ο αρχηγός έχει επίσης το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή σε άτομα που δεν τηρούν τους όρους ή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
• Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία της διαδρομής και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
• Οι αναφερόμενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές και αφορούν μέσο ρυθμό πεζοπορίας, χωρίς τις απαραίτητες στάσεις