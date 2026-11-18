Με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, που τοπικά θα ξεπεράσουν ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου, θα κυλήσουν τα επόμενα 24ωρα στην Κρήτη, καθώς οι νοτιάδες μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες στο νησί.

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα κορυφωθεί την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 25-26 βαθμούς, κυρίως στις βόρειες και ανατολικές περιοχές, όπου οι καταβατικοί άνεμοι θα ενισχύσουν το φαινόμενο.

Το θερμό σκηνικό θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, χωρίς να αναμένεται αξιόλογη επιδείνωση. Από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου θα αρχίσει σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει περίπου στους 23 βαθμούς, ενώ την Κυριακή θα κυμανθεί μεταξύ 21 και 22 βαθμών. Παράλληλα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και οι νεφώσεις θα περιοριστούν, αφήνοντας περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι την Πέμπτη θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί έως δυτικοί, φτάνοντας στα δυτικά και στα πελάγη τα 4-5 μποφόρ και τοπικά τα 6, ενώ στην ανατολική Κρήτη θα είναι γενικά ασθενέστεροι, εντάσεως 3-4 μποφόρ.