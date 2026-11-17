Από την Τομεακη Επιτροπή Λασιθίου του ΚΚΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Δεν έχει τελειωμό η κατρακύλα της Δημοτικής Αρχής Ιεράπετρας και της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στην υλοποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής κυβέρνησης και ΕΕ, που στηρίζουν και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπει τη Μεσόγειο σεθάλασσα νεκρών!

Δεν έχουν τελειωμό τα διαπιστευτήρια όλων τους προς τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματικούς ομίλους από τη μια: πανηγύρια για το σπάσιμο του ρεκόρ των 10 εκατομμυρίωναφίξεων τουριστών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αλλά δεν μπορούν να βρουν ένα προσωρινό χώρο ανθρώπινης φιλοξενίαςαπό την άλλη για να «φιλοξενήσουν» 45 πρόσφυγες και μετανάστες, που διανυκτέρευσαν τελικά στα παραλιακά κιόσκια της Ιεράπετρας από την άλλη… Αυτή είναι η φιλοξενία για την οποία επαίρονται όλοι τους: οι παροχές στον «φιλοξενούμενο» είναι συνάρτηση της τσέπης του και των κερδών που αποκομίζουν από αυτόν!

Κυβέρνηση, ΕΕ και τοπική διοίκηση έχουν μεγάλες ευθύνες για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση, με τις ασταμάτητες «ροές» να αποτελούν μία ακόμα όψη των συνεπειών των ιμπεριαλιστικών πολέμων, των ανταγωνισμών αλλά και της εμπλοκής της Ελλάδας και της ΕΕ σε αυτούς, για τα συμφέροντα και τα κέρδη των καπιταλιστών. Αποδεικνύεται ότι τα παζάρια με τους φύλαρχους από τη Λιβύη, η ιμπεριαλιστική επιχείρηση της ΕΕ Irini με παροχή εξοπλισμού και χρηματοδότησης για την καταστολή και τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων που βρίσκονται συγκεντρωμένοι εκεί με την επίκληση της καταπολέμησης των διακινητών, στην πραγματικότητα οξύνουν το πρόβλημα.

Είναι οι ίδιες αιτίες που προκαλούν όλα τα δεινά και στον τόπο μας, στο σπίτι του καθενός: με μισθούς που εξανεμίζονται το πρώτο 10ημερο του μήνα, 10ωρη και 13ωρη εργασία, νοσοκομεία χωρίς προσωπικό, σχολεία με ακατάλληλα κτίρια, εργοδοτικά εγκλήματα. Την ίδια στιγμή η οικονομία τους αντέχει τα πάντα, εκτός από τις ανάγκες μας! Αντέχει τα 800 δισ. ευρώ της πολεμικής προετοιμασίας της ΕΕ, τα 500.000 ευρώ τη μέρα για τις φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύουν τα κέρδη των εφοπλιστών, τους Patriot στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύουν τους πετρελαιάδες, τις συμφωνίες με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ ενώ δε βρίσκουν τα αναγκαία χρήματα για τα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά και άλλα έργα που έχει ανάγκηο τόπος μας!

Ο Ιεραπετρίτικος λαός με την περήφανη στάση του έχει αποδείξει τα αισθήματα αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς που τον διακρίνουν! Δεν θα επιτρέψει στην κυβέρνηση της ΝΔ και τη δημοτική αρχή Ιεράπετρας να πιάσει η προσπάθειά τους να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, τη διέγερση των πιο απάνθρωπων συμπεριφορών όπως είναι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, τελικά η αποκτήνωση. Όσο κυβέρνηση και δημοτική αρχή επιμένουν σε αυτή τη γραμμή πλεύσης είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους κινδύνους υγείας που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ αυτών γυναίκες και μικρά παιδιά αλλά και ο ντόπιος πληθυσμός από τον κίνδυνο μεταδοτικών ασθενειών όπως τα πρόσφατα κρούσματα ψώρας.

Καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό και τη νεολαία της περιοχής να εντείνουν την έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και μετανάστες με κάθε πρόσφορο τρόπο,να δυναμώσουν την πάλη του ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, να δυναμώσουν την πάλη απέναντι στο δηλητήριο του φασισμού – ρατσισμού και να διεκδικήσουν:

–Άμεσα! Κυβέρνηση, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ιεράπετρας να εξασφαλίσουν κατάλληλο χώρο προσωρινής φιλοξενίας με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση και ευθύνη, με αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες για τους πρόσφυγες και μετανάστες και όχι να τους στοιβάξουν σε κλειστές δομές-φυλακές ψυχών,

–Άμεσα! με ευθύνη της κυβέρνησης, του υπουργείου υγείας και της 7ης ΥΠΕ να εξασφαλιστεί κινητή μονάδα υγείας, με έκτακτες προσλήψεις προσωπικού, που θα εγκατασταθεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας για τις απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες. Να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση και πλήρης στελέχωση του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

–Άμεσα! με ευθύνη της κυβέρνησης να εξασφαλιστεί η παρουσία διερμηνέων και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ώστε να γίνεται άμεση καταγραφή των αναγκών, να γίνεται άμεσα χορήγηση των κατάλληλων εγγράφων και αδειών.

–Να εφαρμοστεί η Συνθήκη της Γενεύης και να αποδίδεται άσυλο σε όλους τους πρόσφυγες από χώρες ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, να μπορούν να πάνε στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους,

–Να καταργηθούν οι πολιτικές εγκλωβισμού της ΕΕ και το νέο αντιδραστικό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

–Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς που γεννούν νέα κύματα προσφύγων και μεταναστών.