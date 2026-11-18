Το “Sitia Geopark Road Race 2026” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 10:00.

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https://atpro.gr/?event=event-gyros-siteias-2026