Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), υποδέχεται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο, τη θεατρική παράσταση «Ερωτόκριτος για 2» του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗΠΕΘΕΚ). Το εμβληματικό έργο της Κρητικής Αναγέννησης του Βιτσέντζου Κορνάρου παρουσιάζεται σε μια σύγχρονη σκηνική εκδοχή, με τη διασκευή, τη σκηνοθεσία και την πρωτότυπη μουσική να υπογράφει ο Κώστας Γάκης.

Μια ξεχωριστή θεατρική προσέγγιση, όπου δύο νέοι και ταλαντούχοι ηθοποιοί, ο Κωνσταντίνος Τσονόπουλος και η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, ζωντανεύουν επί σκηνής τον διαχρονικό έρωτα του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, μέσα από έναν δυναμικό συνδυασμό λόγου, σωματικής έκφρασης, ποίησης και μουσικής.

Η παράσταση αναδεικνύει τη δύναμη και τη διαχρονικότητα του έργου του Κορνάρου, με τους δύο ερμηνευτές να επιδίδονται σε έναν πυρετικό αγώνα μεταμορφώσεων, μεταφέροντας στο κοινό το πνεύμα, τη σοφία και τον βαθύ ψυχισμό του πρωτότυπου κειμένου.

Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παράστασης, συνδυάζοντας παραδοσιακούς κρητικούς ήχους με σύγχρονες μουσικές επιρροές, σε διαρκή διάλογο με το λαγούτο, τη λύρα και τα ριζίτικα τραγούδια.

Δύο ψυχές αναζητούν η μία την άλλη, περνώντας μέσα από εμπόδια, εξορίες, πολέμους, φυλακές και χωρισμούς. Δύο σώματα γίνονται το παραθύρι που χωρίζει και ενώνει, η κλωστή της μοίρας, ο κύκλος του χρόνου. Μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης, δοκιμασίας και λύτρωσης, που αποδεικνύει ότι ο αληθινός έρωτας μπορεί να υπερνικήσει κάθε εμπόδιο.

Ο «Ερωτόκριτος» δεν είναι ένα κείμενο ξεχασμένο στους αιώνες. Είναι ένα ολοζώντανο έργο για τη δύναμη της αγάπης, τη σύγκρουση με τις κοινωνικές συμβάσεις και την πίστη στον άνθρωπο.

Δυο ψυχές. Μία σκηνή. Κι αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας.

Συντελεστές

Διασκευή-Σκηνοθεσία-Μουσική: Κώστας Γάκης

Σκηνικά: Νεκτάριος Ξανθουδάκης

Κοστούμια: Χαρά Τσουβαλά

Χορογραφίες: Χριστίνα Βασιλοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη – Φωτισμοί: Νατάσα Φαίη Κοσμίδου

Φωτογραφίες προβών – Trailer: Γιώτα Εφραιμίδου

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Αναστασάκης

Design: Κωστής Σωτηράκος

Παίζουν (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Τσονόπουλος, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

Μουσικός επί σκηνής: Νίκος Μέρμηγκας

Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 12€

ΑΜΕΑ και παιδιά έως 12 ετών – δωρεάν