Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Σητείας διοργανώνει ενημερωτική ομιλία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Δρ. Μαρία Σταματελάτου, Παθολόγος – Διαβητολόγος και Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Σητείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρηση σακχάρου από νοσηλεύτριες της Παθολογικής Κλινικής.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Πολύκεντρο Σητείας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.