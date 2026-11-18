Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι, με την υπ’ αρ. πρωτ. 6268/17.11.2026 απόφαση του Διοικητή του (ΑΔΑ: 9ΤΙ746Μ9ΗΓ-ΟΓΩ), παρατείνεται έως την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2027 και ώρα 23:59 η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία».

Παράλληλα, έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 23:59 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συναίνεσης για τους υφιστάμενους ωφελούμενους του πιλοτικού προγράμματος που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ, έχει καθιερωθεί ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, ενισχύοντας την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.

Παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη, με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, στην καθημερινή και προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στις σπουδές και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ηλικίας, πιστοποίησης αναπηρίας, διαμονής και εισοδήματος.

Ειδικότερα, προβλέπεται ηλικιακό όριο από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή διαπίστωση απόλυτης αναπηρίας.

Το βασικό ετήσιο εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος που:

Είχαν λάβει εγκεκριμένες υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας για τουλάχιστον 60 ημέρες έως τις 30 Ιουνίου 2026, ή Κατοικούσαν στις 24 Ιουλίου 2026 σε ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, πρέπει να υποβάλουν δήλωση συναίνεσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, για τη συνέχιση της συμμετοχής τους στο μόνιμο πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς να απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Οι νέες αιτήσεις συμμετοχής και οι δηλώσεις συναίνεσης υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

https://prosopikosvoithos.gov.gr

Η σειρά υποβολής των νέων αιτήσεων δεν αποτελεί κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα και δεν επηρεάζει τη μοριοδότηση ή την αξιολόγησή τους.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής Πρόσκλησης.