Σε ανακοίνωση νέου προπονητή προχώρησε η Νίκη Σητείας αναφέροντας αναλυτικά:

Καθώς η συνεργασία μας με τον Θεοφύλακτο Παχατουριδη δεν προχώρησε για προσωπικούς λόγους του ίδιου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του προπονητή Γιώργου Ψαρακη. Ο Γιώργος είναι Σητειακος όμως σε παιδική ηλικία εγκαταστάθηκε και έζησε στην Αθήνα. Είναι κάτοχος UEFA b και προπονεί από το 2013. Υπήρξε προπονητής σε σχολές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Έχει υπάρξει προπονητής σε Προοδευτική, Ατρόμητο Πειραιά, ΑΟ Πειραιά, ΑΕ Νίκαια ήταν δύο χρόνια προπονητής στις μεικτές Πειραιά Κ14 και Κ16, καθώς επίσης 1ος προπονητής σε Ανθούπολη και Πειραϊκό. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Μαδρίτη με Real και Atletico και στην Κωνσταντινούπολη με Γαλατά. Έχει πιστοποίηση ως τακτικός αναλυτής στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο από το πανεπιστήμιο της Barcelona και πιστοποίηση Coerver.

Γιώργο σε καλωσοριζουμε στην οικογένεια μας και σου ευχόμαστε να εκπληρώσεις τους προσωπικούς και επαγγελματικούς σου στόχους.