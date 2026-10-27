Στη Βουλή επαναφέρει το σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Λασιθίου η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, με νέα Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, την οποία συνυπογράφει ο Γιώργος Μουλκιώτης, Βουλευτής Βοιωτίας και Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια διαδοχικών Ερωτήσεων και των απαντήσεων που έχει δώσει το αρμόδιο Υπουργείο, αναδεικνύοντας την απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας και στην πραγματικότητα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί και οι πολίτες του Λασιθίου.

Σύμφωνα με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, τον Σεπτέμβριο του 2025 η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου αριθμούσε 250 υπηρετούντες αστυνομικούς έναντι 335 προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, καταγράφοντας 85 κενές θέσεις.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2026, η εικόνα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη: 254 υπηρετούντες αστυνομικοί έναντι 337 οργανικών θέσεων, δηλαδή 83 κενές θέσεις.

Μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο, το οργανικό έλλειμμα μειώθηκε κατά μόλις δύο θέσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ερώτηση: «Σχεδόν ένας στους τέσσερις προβλεπόμενους αστυνομικούς εξακολουθεί να απουσιάζει από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου.»

Και αμέσως μετά τίθεται το εύλογο ερώτημα: «Πόσες ακόμη επιστολές, πόσες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και πόσες προειδοποιήσεις χρειάζεται το Υπουργείο για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που γνωρίζει εδώ και χρόνια;»

Οι τέσσερις Δήμαρχοι του Λασιθίου προειδοποιούν:

Το έλλειμμα μάχιμου προσωπικού αγγίζει το 40%

Η πραγματική διάσταση του προβλήματος, ωστόσο, είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Με κοινή επιστολή τους στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, οι τέσσερις Δήμαρχοι του Λασιθίου επισημαίνουν ότι το πραγματικό έλλειμμα μάχιμου προσωπικού αγγίζει το 40%, ζητώντας την άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών.

Πλέον, δεν είναι μόνο οι αστυνομικοί που προειδοποιούν για τις ελλείψεις και την εξάντληση του προσωπικού. Είναι το σύνολο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης του Νομού που απευθύνεται στην πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αναδεικνύοντας ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών.

Και όλα αυτά σε έναν Νομό με τέσσερα απομακρυσμένα αστικά κέντρα, μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, εκτεταμένη αγροτική παραγωγή, ανάγκες αστυνόμευσης στο Αεροδρόμιο Σητείας και στους διαβατηριακούς ελέγχους του Αγίου Νικολάου, αλλά και ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις οδικής ασφάλειας, ειδικά κατά την εκτέλεση των έργων του ΒΟΑΚ.

Σε αυτές τις ήδη αυξημένες ανάγκες προστίθεται πλέον και η πρωτοφανής πίεση από τις μεταναστευτικές αφίξεις στην Ιεράπετρα.

Σχεδόν 4.000 μεταναστευτικές αφίξεις –

Η Ιεράπετρα δεν μπορεί να σηκώνει διαρκώς νέα βάρη με αποδυναμωμένες υπηρεσίες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ερώτηση στη δραματική αύξηση των μεταναστευτικών αφίξεων, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, προσεγγίζουν πλέον τις 4.000 για το 2026, έναντι μόλις 880 για ολόκληρο το 2025.

Η διαχείριση των αφίξεων συνεπάγεται πρόσθετες ανάγκες φυλάξεων, μεταγωγών και διαχείρισης περιστατικών, δεσμεύοντας αστυνομικούς από υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις.

Η Βουλευτής αναδεικνύει ιδιαίτερα τη συνολική πίεση που δέχεται η Ιεράπετρα, όπου η υποστελέχωση της Αστυνομίας και του Λιμενικού συνυπάρχει με τις σοβαρές ελλείψεις του τοπικού Νοσοκομείου.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην Ερώτηση: «Πρόκειται για τρεις κρίσιμους πυλώνες της δημόσιας ασφάλειας, της διαχείρισης των αφίξεων και της υγειονομικής περίθαλψης, που δοκιμάζονται ταυτόχρονα.»

Η Κατερίνα Σπυριδάκη επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να μεταφέρει διαρκώς νέες ευθύνες στην τοπική κοινωνία, χωρίς να εξασφαλίζει τις αναγκαίες υπηρεσιακές και υγειονομικές δυνατότητες.

Η Ιεράπετρα δεν μπορεί να αναλάβει μόνη της τη διαχείριση μιας τόσο μεγάλης μεταναστευτικής πίεσης, όταν οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες της είναι ήδη αποδυναμωμένες. Απαιτείται ολοκληρωμένος κρατικός σχεδιασμός, έγκαιρη μεταφορά των αφικνούμενων σε κατάλληλες οργανωμένες δομές και ουσιαστική αποσυμφόρηση της περιοχής.

104 Συνοριακοί Φύλακες για Ηράκλειο και Χανιά –

Καμία αντίστοιχη πρόβλεψη για το Λασίθι

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκαλεί και η κατανομή των ενισχύσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στην απάντησή του της 15ης Σεπτεμβρίου 2026, το Υπουργείο γνωστοποίησε ότι προγραμματίζεται η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου με 70 Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων με 34, χωρίς να αναφέρεται αντίστοιχη πρόβλεψη για το Λασίθι.

Η Ερώτηση θέτει ευθέως το ζήτημα: «Δεν αμφισβητούμε τις ανάγκες των άλλων περιοχών της Κρήτης. Ωστόσο, με ποια επιχειρησιακά κριτήρια κατανέμεται η συγκεκριμένη ενίσχυση και γιατί δεν παρουσιάζεται αντίστοιχος σχεδιασμός για το Λασίθι, που βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών;»

Παράλληλα, στις προηγούμενες απαντήσεις του, το Υπουργείο επικαλείται συνολικά στοιχεία ενίσχυσης της Κρήτης, όπως 160 προσωρινά διατεθειμένους αστυνομικούς, 262 δόκιμους αστυφύλακες και 680 λειτουργικά οχήματα, χωρίς όμως να παρουσιάζει την αναλυτική κατανομή τους ανά Διεύθυνση Αστυνομίας.

Οι γενικοί αριθμοί για την Κρήτη δεν μπορούν να αποτελούν απάντηση για τις συγκεκριμένες ελλείψεις του Λασιθίου.

Τρεις συμπληρωματικές θέσεις για 83 οργανικά κενά

Οι αριθμοί διαψεύδουν τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις

Η νέα Ερώτηση ασκεί έντονη κριτική και στον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο παρουσιάζει τις ενισχύσεις προσωπικού.

Για το 2026 προκηρύχθηκαν εννέα θέσεις αστυνομικών και μία θέση ειδικού φρουρού στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων. Από τις εννέα θέσεις αστυνομικών καλύφθηκαν μόλις έξι, ενώ ακολούθησε η προκήρυξη τριών συμπληρωματικών θέσεων αστυνομικών και τριών θέσεων ειδικών φρουρών.

Τρεις συμπληρωματικές θέσεις αστυνομικών για μία Διεύθυνση που καταγράφει 83 οργανικά κενά.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, το 2025 αποχώρησαν με τακτικές μεταθέσεις δέκα αστυνομικοί και τοποθετήθηκαν μόλις έξι, με αποτέλεσμα αρνητικό ισοζύγιο τεσσάρων αστυνομικών.

Η Κατερίνα Σπυριδάκη επισημαίνει ότι δεν αρκεί να ανακοινώνονται θέσεις και μεταθέσεις, χωρίς να παρουσιάζεται ταυτόχρονα πόσοι αστυνομικοί αποχωρούν και ποια είναι τελικά η πραγματική μεταβολή της δύναμης.

Στην Ερώτηση καταγράφεται επίσης ότι, στις διαδοχικές απαντήσεις του Υπουργείου, επαναλαμβάνονται γενικές διαβεβαιώσεις περί «ορθολογικής κατανομής», «συνεχούς αξιολόγησης των αναγκών» και «αξιοποίησης των διαθέσιμων δυνατοτήτων».

Ωστόσο, όπως τονίζεται: «Διότι όταν ένα Υπουργείο δηλώνει επί μήνες ότι αξιολογεί, επανεξετάζει και σχεδιάζει, αλλά το οργανικό έλλειμμα παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, οφείλει πλέον να λογοδοτήσει όχι μόνο για τις προθέσεις του, αλλά και για τα αποτελέσματα της πολιτικής του.»

Οι επόμενες τακτικές μεταθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2027

Το Λασίθι δεν μπορεί να περιμένει άλλον έναν χρόνο

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά στοιχεία που αναδεικνύονται είναι ότι, πέρα από τις ήδη ανακοινωθείσες συμπληρωματικές μεταθέσεις του Νοεμβρίου 2026, η επόμενη δυνατότητα ενίσχυσης μέσω της τακτικής διαδικασίας μεταθέσεων αναμένεται, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, τον Σεπτέμβριο του 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες του Λασιθίου κινδυνεύουν να λειτουργήσουν για σχεδόν έναν ακόμη χρόνο με τις ίδιες σοβαρές ελλείψεις, ενώ επίκεινται και νέες συνταξιοδοτήσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Βουλευτής Λασιθίου και ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ ζητούν άμεση ενίσχυση μέσω αποσπάσεων αστυνομικών από άλλες Διευθύνσεις της χώρας, με πλήρη κάλυψη των σχετικών δαπανών από το Δημόσιο, όπως άλλωστε έχουν ζητήσει τόσο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου όσο και οι τέσσερις Δήμαρχοι.

Η παρέμβαση επισημαίνει ότι οι αποσπάσεις μπορούν να αποτελέσουν μια αναγκαία άμεση λύση, όχι όμως να υποκαταστήσουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ουσιαστική κάλυψη των οργανικών κενών.

Με 12 συγκεκριμένα ερωτήματα, οι δύο Βουλευτές ζητούν αναλυτικά στοιχεία για την πραγματική και επιχειρησιακά διαθέσιμη αστυνομική δύναμη, το ισοζύγιο μεταθέσεων, τις αποσπάσεις, τις επιπτώσεις των μεταναστευτικών αφίξεων, τη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών και την επάρκεια των αστυνομικών οχημάτων.

Πάνω απ’ όλα, ζητούν συγκεκριμένες αποφάσεις, δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα για την άμεση και μόνιμη ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ερώτηση: «Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να εξαρτάται από το φιλότιμο των αστυνομικών, ούτε η υποστελέχωση να μετατρέπεται σε μια μόνιμη κατάσταση την οποία η Κυβέρνηση απλώς διαχειρίζεται χωρίς να αντιμετωπίζει.»

«83 κενές οργανικές θέσεις. Έλλειμμα μάχιμου προσωπικού που, σύμφωνα με τους τέσσερις Δημάρχους, αγγίζει το 40%. Και έναν ολόκληρο χρόνο μετά τις προειδοποιήσεις, η Κυβέρνηση έχει καταφέρει να μειώσει το οργανικό έλλειμμα κατά μόλις δύο θέσεις.

Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από τις διαρκείς διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο επανερχόμαστε με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Οι αστυνομικοί προειδοποιούν. Οι Δήμαρχοι ζητούν ενίσχυση. Οι ανάγκες αυξάνονται. Και το Υπουργείο εξακολουθεί να μας απαντά ότι αξιολογεί και σχεδιάζει.

Πόσο ακόμη θα αξιολογεί, όταν οι ελλείψεις είναι ήδη γνωστές, καταγεγραμμένες και επείγουσες;

Πώς είναι δυνατόν ένας Νομός με τόσο ιδιαίτερες γεωγραφικές και επιχειρησιακές ανάγκες, με τέσσερα αστικά κέντρα, έντονη τουριστική δραστηριότητα και πλέον χιλιάδες μεταναστευτικές αφίξεις, να εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με προσωρινές αποσπάσεις και ελάχιστες συμπληρωματικές μεταθέσεις;

Ειδικά για την Ιεράπετρα, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Έχουμε μια περιοχή που δέχεται πρωτοφανή πίεση από τις μεταναστευτικές αφίξεις, με υποστελεχωμένη Αστυνομία, υποστελεχωμένο Λιμενικό και ένα Νοσοκομείο που ήδη δοκιμάζεται από σοβαρές ελλείψεις.

Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να μεταφέρει συνεχώς νέες ευθύνες στην τοπική κοινωνία, χωρίς να εξασφαλίζει τις αναγκαίες δυνάμεις και υποδομές για να ανταποκριθεί.

Και δεν μπορεί να ανακοινώνει 104 Συνοριακούς Φύλακες για το Ηράκλειο και τα Χανιά, χωρίς να παρουσιάζει αντίστοιχο σχεδιασμό για το Λασίθι, που επίσης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των αφίξεων.

Θέλω, όμως, να σταθώ και στους ίδιους τους αστυνομικούς και στους λιμενικούς μας. Στους ανθρώπους που καθημερινά καλούνται να ανταποκριθούν σε ολοένα περισσότερες υποχρεώσεις, καλύπτοντας με προσωπική υπερπροσπάθεια τις ελλείψεις της Πολιτείας.

Το φιλότιμο τους δεν μπορεί να αποτελεί κυβερνητική πολιτική για τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσε κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.