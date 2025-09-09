Ισραήλ: Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Γκβιρ απέρριψε διαταγή της δικαιοσύνης να τρέφονται καλύτερα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Ισραήλ: Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Γκβιρ απέρριψε διαταγή της δικαιοσύνης να τρέφονται καλύτερα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

09/09/2025
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό στον Αγ. Νικόλαο (βίντεο)

Για το περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς Αντιδημάρχου εναντίον γυναίκας πολίτη

09/09/2025
Η OpenAI θα ενσωματώσει ένα εργαλείο γονικού ελέγχου στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT

Η OpenAI θα ενσωματώσει ένα εργαλείο γονικού ελέγχου στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT

09/09/2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Κηδεία Νικολάου Σγουρού

Κηδεία Νικολάου Χριστοδουλάκη

09/09/2025
Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube

Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube

09/09/2025
Η «ακτινογραφία» των μέτρων της ΔΕΘ: Πώς αλλάζει η φορολογία για 4 εκατ. πολίτες

Η «ακτινογραφία» των μέτρων της ΔΕΘ: Πώς αλλάζει η φορολογία για 4 εκατ. πολίτες

09/09/2025
Γιοβάνοβιτς: «Η εικόνα εκφράζει και τον προπονητή»

Γιοβάνοβιτς: «Η εικόνα εκφράζει και τον προπονητή»

09/09/2025
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Ισραήλ: Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Γκβιρ απέρριψε διαταγή της δικαιοσύνης να τρέφονται καλύτερα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

by anatolh kim
09/09/2025
in Κόσμος
epa11387396 Itamar Ben Gvir, Israeli national security minister and leader of the far right wing, Otzma Yehudit political party, speaks during his party meeting at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem, 03 June 2024, ahead of a meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu who will updated Ben Gvir on the deal agreement published by US President Joe Biden. Ben Gvir said that if the deal includes a permanent ceasefire, his party will disband the Netanyahu coalition. EPA/ABIR SULTAN

epa11387396 Itamar Ben Gvir, Israeli national security minister and leader of the far right wing, Otzma Yehudit political party, speaks during his party meeting at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem, 03 June 2024, ahead of a meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu who will updated Ben Gvir on the deal agreement published by US President Joe Biden. Ben Gvir said that if the deal includes a permanent ceasefire, his party will disband the Netanyahu coalition. EPA/ABIR SULTAN

Share on FacebookShare on Twitter
Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατέστησε σαφές χθες Δευτέρα πως δεν θα εφαρμόσει απόφαση του κορυφαίου δικαστικού θεσμού της χώρας που διατάσσει να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι στη χώρα.

Ο κ. Μπεν Γκβιρ εκφράστηκε έχοντας πλάι του τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον τόπο επίθεσης που διαπράχτηκε από δυο Παλαιστίνιους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ χθες το πρωί, με απολογισμό έξι νεκρούς Ισραηλινούς. Οι δυο δράστες επίσης σκοτώθηκαν.

«Δεν θα κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των εχθρών μας», πλειοδότησε ο κ. Νετανιάχου, διατεινόμενος ότι οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν «επίσης μέρος αυτού του πολέμου».

Κατόπιν προσφυγής δυο ισραηλινών οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η υπηρεσία φυλακών δεν παρέχει στους κρατούμενους διατροφή συμμορφούμενη προς «τις ελάχιστες συνθήκες ζωής που προβλέπονται από τον νόμο».

Τόνισε πως δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι η μείωση των μερίδων των γευμάτων που παρέχονται έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα και υπογράμμισε ότι οι μαρτυρίες των ομήρων της Χαμάς που αφέθηκαν ελεύθεροι στη Λωρίδα της Γάζας υποδεικνύει πως η μεταχείριση των παλαιστινίων κρατούμενων ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις συνθήκες κράτησης αυτών που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Μέτρο μιας κοινωνίας είναι, μεταξύ άλλων, το πώς μεταχειρίζεται τους φυλακισμένους της», τόνισε το δικαστήριο.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο χαλαρώνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες κράτησης των τρομοκρατών και των δολοφόνων», αντέτεινε σε αγανακτισμένο τόνο ο κ. Μπεν Γκβιρ, καθ’ ύλην αρμόδιος για το σύστημα φυλακών.

«Δεν θα γίνει αυτό, όχι στη δική μας σκοπιά. Οι συνθήκες κράτησης θα παραμείνουν αμετάβλητες. Αυτό ενισχύει την αποτροπή», υποστήριξε.

«Αφότου ανέλαβα τα καθήκοντά μου του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ένας από τους κυριότερους σκοπούς που όρισα στον εαυτό μου ήταν να χειροτερέψουν οι συνθήκες κράτησης των τρομοκρατών», τόνιζε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ μέσω X τον Ιούλιο, αντίθετα προς όσα του είχε εισηγηθεί η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ, όπως αναγνώριζε.

Αλλά και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν είχε ήδη καταφερθεί εναντίον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Ενώ οι όμηροι λιμοκτονούν στις υπόγειες σήραγγες, δυο δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου απαιτούν το φαγητό που δίνεται στους χειρότερους τρομοκράτες να βελτιωθεί», εξεμάνη ο υπουργός μέσω Telegram προχθές Κυριακή.
www.real.gr

Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing