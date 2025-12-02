Λευκός Οίκος: Νόμιμο το επαναληπτικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους ανοικτά της Βενεζουέλας τον Σεπτέμβριο

Λευκός Οίκος: Νόμιμο το επαναληπτικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους ανοικτά της Βενεζουέλας τον Σεπτέμβριο

02/12/2025
Πραγματοποιήθηκε η τελετή παρασημοφόρησης του Καθηγητή – Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη στο Ηράκλειο

Πραγματοποιήθηκε η τελετή παρασημοφόρησης του Καθηγητή – Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη στο Ηράκλειο

02/12/2025
Κηδεία Νικολάου Σγουρού

Κηδεία Μαρίας Δρακωνάκη – Αρναουτάκη

02/12/2025

Με βαρέως τύπου μηχάνημα εκσκαφής προχωράει η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης στον κόλπο της Σητείας

Ψήφισμα του ΤΕΕ/ΤΑΚ

02/12/2025
Καταργείται κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών

Στη Βουλή το μεταναστευτικό στην Ιεράπετρα με την Κ. Σπυριδάκη να ζητάει άμεση Στελέχωση του Λιμενικού και στήριξη του Δήμου Ιεράπετρας

02/12/2025
Ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στη Σαουδαραβική αγορά

Ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στη Σαουδαραβική αγορά

02/12/2025
Παναθηναϊκός: Θα «χάσει» τον Ντέσερς από τα μέσα Δεκεμβρίου λόγω African Cup of Nations

Παναθηναϊκός: Θα «χάσει» τον Ντέσερς από τα μέσα Δεκεμβρίου λόγω African Cup of Nations

02/12/2025
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Λευκός Οίκος: Νόμιμο το επαναληπτικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους ανοικτά της Βενεζουέλας τον Σεπτέμβριο

by anatolh kim
02/12/2025
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Το αμερικανικό επαναληπτικό πλήγμα τον Σεπτέμβριο στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Βενεζουέλας εναντίον ταχύπλοου το οποίο, κατά την Ουάσιγκτον, μετέφερε ναρκωτικά, διατάχθηκε από ναύαρχο, διαβεβαίωσε χθες ο Λευκός Οίκος, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα της διαταγής του, παρά τον αυξανόμενο σάλο που προκαλεί στις ΗΠΑ.

Ο ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ, ο επικεφαλής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων (SOCOM) των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, διέταξε το δεύτερο πλήγμα, το οποίο σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε η εφημερίδα Washington Post σκοπό είχε να σκοτωθούν οι δυο επιζήσαντες του αρχικού πλήγματος, δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο ναύαρχος είχε νομικά πλήρως το «δικαίωμα» να πάρει την απόφαση αυτή, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε, πριν από το πλήγμα του Σεπτεμβρίου, να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, γεγονός που οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά, προκειμένου να αποτελειώσουν δυο επιζήσαντες που είχαν απομείνει στο φλεγόμενο πλεούμενο.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», εξήγησε πηγή της εφημερίδας.

Προχθές Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως σκόπευε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας πως «δεν θα το ήθελα αυτό». Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, υπερασπίστηκε τον υπουργό του: «Ο Πιτ είπε ότι δεν έδωσε τέτοια διαταγή και τον πιστεύω», επέμεινε.

Ο υπουργός Χέγκσεθ αντέδρασε καταγγέλλοντας «fake news» («ψευδείς ειδήσεις»).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο επιδρομές εναντίον ταχύπλοων, στην πλειονότητά τους στην Καραϊβική, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν διεξαγάγει πλήγματα εναντίον 20 και πλέον σκαφών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ίδιας της Ουάσιγκτον.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως οι επιχειρήσεις αυτές ήταν νόμιμες.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ όμως διαφωνεί. Βλέπει «βάσιμες ενδείξεις» για τη διάπραξη «εξωδικαστικών εκτελέσεων».
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing