Τα πρόσφατα κυβερνητικά πανηγύρια για την υπογραφή της σύμβασης των λιμνοδεξαμενών στις Χοχλακιές Σητείας και στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας δεν μπορούν να αποκρύψουν την πραγματικότητα. Η ιστορία των μεγάλων αρδευτικών έργων του Λασιθίου αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός και η ωρίμανσή τους έγιναν πριν από 15 και πλέον χρόνια, επι κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον Μιχάλη Καρχιμάκη ,ενώ η υλοποίησή τους καθυστέρησε δραματικά.

Όλα τα παρακάτω έργα είχαν ενταχθεί με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα:

27/7/2010 – Εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Μέτρο 125Α1) οι λιμνοδεξαμενές Χοχλακιών Σητείας και Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας. 16 χρόνια μετά(!!!) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής τους.

6/9/2010 – Εντάσσεται στο ίδιο πρόγραμμα το Φράγμα Λιθινών. Το έργο απεντάχθηκε το 2015 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δεν υλοποιήθηκε.

2010 – Εντάσσεται ο νέος αγωγός μεταφοράς νερού Μύρτος – Φράγμα Μπραμιανών (15 χλμ.). Δεκαπέντε χρόνια αργότερα παραμένει ανεκτέλεστος.

2010 – εντάσσεται το έργο. Συμπληρωματικά έργα του Φράγματος Μπραμιανών και τα αντιπλημμυρικά έργα σε Γρά Λυγιά και Μύρτος.

Τον Ιούλιο του 2022 εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης ως ώριμα έργα.

Απρίλιος 2025 – Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα απεντάσσει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στη συνέχεια επανεντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς ακόμη να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες….

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Τα μεγάλα αρδευτικά έργα του νομού σχεδιάστηκαν, μελετήθηκαν και εξασφάλισαν χρηματοδότηση ήδη από το 2010. Ωστόσο, 16 χρόνια μετά, ούτε οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Νέας Δημοκρατίας κατάφεραν να ολοκληρώσουν έστω και ένα, από αυτά.

Η περίπτωση των λιμνοδεξαμενών Χοχλακιών και Αγίου Ιωάννη είναι χαρακτηριστική. Οι περιβαλλοντικοί όροι των Χοχλακιών έληξαν τον Οκτώβριο του 2018 χωρίς να ανανεωθούν εγκαίρως,( διαδικασία εύκολη και γρήγορη), προκαλώντας νέα πολυετή καθυστέρηση. Νέοι περιβαλλοντικοί όροι εκδόθηκαν 6 χρόνια(!!!!) μετά μόλις στις 27/9/2024.

Στις 26/5/2023 τα δύο έργα εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και επιλέχθηκε η υλοποίησή τους μέσω του αμφιλεγόμενου ΣΔΙΤ. Τον Ιούνιο του 2026 απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στις 18/10/2024 ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ΤΕΡΝΑ και τελικά η σύμβαση υπογράφηκε 2 χρόνια μετά στις 30/7/2026.

Όμως τώρα τα 22,5 εκατομμύρια του ταμείου ανάκαμψης έχουν χαθεί…

Το μεγαλύτερο όμως κόστος το πληρώνει πλέον ο Έλληνας φορολογούμενος. Με την επιλογή της ΣΔΙΤ και μετά την απώλεια της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Δημόσιο θα καταβάλει επί 25 χρόνια πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο το κόστος κατασκευής αλλά και το κόστος χρηματοδότησης του ιδιώτη, δηλαδή τους τόκους των δανείων που θα πάρει από τράπεζες.

Ο τόκος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι περίπου 4,5-6,5 %.

Έτσι, ένα έργο που θα μπορούσε να είχε κατασκευαστεί με σημαντικά χαμηλότερο κόστος για το Δημόσιο(περίπου 40 με 45 εκατομμύρια ευρώ οι δύο λιμνοδεξαμενές) θα επιβαρύνει τελικά πολύ περισσότερο τους Έλληνες φορολογούμενους και θα κοστίσει χωρίς συμπληρωματικές συμβάσεις και λοιπά 87,9 εκατομμυρία ευρώ.

Αυτός είναι ο πραγματικός απολογισμός των τελευταίων 16 ετών: Μεγάλες καθυστερήσεις, χαμένες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και πολύ μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για την κοινωνία.

Μοναδικός κερδισμένος η ΤΈΡΝΑ η οποία εγγράφει στο χαρτοφυλάκιό της μία σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο 87, 9 εκατομμυρίων ευρώ, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη μετοχή της και οι τράπεζες οι οποίες εγγράφουν στο ενεργητικό τους ένα τεράστιο δάνειο το οποίο θα αποπληρωθεί από το δημόσιο.

Για του λόγου του αληθές αναφέρω τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου, υφυπουργού υποδομών, στη Βουλή τον Απρίλιο του 2024.

ΤΑΧΙΆΟΣ: Τα ΣΔΙΤ δεν είναι ότι καλύτερο διότι κοστίζουν περισσότερο στο δημόσιο λόγω των “πληρωμών διαθεσιμότητας.”

Επίσης στη Θεσσαλονίκη στις 27/6/2025 λέει το τρομερό .

“ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΈΝΕΤΕ ΠΟΛΛΆ ΔΗΜΌΣΙΑ ΈΡΓΑ.”

Αποδεχόμενος στην ουσία την αποτυχία του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Η αλήθεια δεν αλλάζει με φωτογραφίες, πανηγυρισμούς και δελτία Τύπου. Τα μεγάλα αρδευτικά έργα του Λασιθίου σχεδιάστηκαν, μελετήθηκαν και εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση πριν από 16 χρόνια με ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ. Αν είχαν υλοποιηθεί στον χρόνο τους, οι αγρότες θα είχαν σήμερα το νερό που χρειάζονται και το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα επιβαρυνόταν με το αυξημένο κόστος μιας σύμβασης ΣΔΙΤ και των πολυετών πληρωμών διαθεσιμότητας. Η πραγματική επιτυχία δεν είναι η υπογραφή μιας σύμβασης μετά από 16 χρόνια καθυστέρησης.

Η πραγματική επιτυχία είναι να παραδίδονται τα έργα στην ώρα τους, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον φορολογούμενο και το μεγαλύτερο όφελος για την τοπική κοινωνία.

Πατεράκης Θεόδωρος

Πρώην δήμαρχος Σητείας