Ειδικότερα η Περιφέρεια Κρήτης θα ενισχύσει άμεσα τον Δήμο με 150.000 ευρώ για την αγορά ζωοτροφών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους μας.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την άμεση και έμπρακτη βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης στον πυρόπληκτο δήμο Αγ. Βασιλείου.