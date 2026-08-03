Μια ακόμη προσθήκη στην επιθετική του γραμμή ανακοίνωσε ο ΑΟΑΝ με τον Δημήτρη Παπαζήση αναφέροντας αναλυτικά:

Στα πλαίσια της ενίσχυσης το έμψυχου δυναμικού της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, κάνουμε γνωστή τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Παπαζήση.

Ο 20χρονος παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην επιθετική γραμμή, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ΑΕΠ Κοζάνης με την οποία είχε τις πρώτες του συμμετοχές στη Γ’ εθνική, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ίδια κατηγορία με διπλή θηεία στον Εορδαϊκό και ενδιάμεσο σταθμό την Κ19 της ΑΕΚ συμμετέχοντας στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της Super League.

Τον καλωσορίζουμε στον Άγιο Νικόλαο και την Κρήτη και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν χωρίς τραυματισμούς.