Τραμπ: Είτε τα στενά του Ορμούζ «θα ανοίξουν πολύ σύντομα» ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα

Τραμπ: Είτε τα στενά του Ορμούζ «θα ανοίξουν πολύ σύντομα» ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα

05/08/2026
ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 μέσω του myAGRO

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 μέσω του myAGRO

05/08/2026
Ψήφισμα για τον θάνατο του Ανδρέα Σπυρόπουλου

Κηδεία Μιλτιάδη Κουμπανάκη

05/08/2026

Εντοπισμός και διάσωση 45 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας

05/08/2026
Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά τη γενικευμένη διακοπή ρεύματος

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά τη γενικευμένη διακοπή ρεύματος

05/08/2026
Champions League: «Κόλλησε» στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός

Champions League: «Κόλλησε» στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός

05/08/2026
Τα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Μπαράζ παραδόσεων

Τα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Μπαράζ παραδόσεων

05/08/2026
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Τραμπ: Είτε τα στενά του Ορμούζ «θα ανοίξουν πολύ σύντομα» ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα

by anatolh kim
05/08/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Τρίτη το βράδυ (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι ή τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «πολύ σύντομα», ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια (δυτικά), επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Έχω χρόνο», είπε ακόμα ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά με τον πόλεμο, που διαρκεί πάνω από πέντε μήνες, ενώ οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας πλησιάζουν στον ορίζοντα.

Κατά τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δυο «πηγές στην περιοχή», συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση, διάρκειας 60 ημερών, ανάμεσα στο Ομάν και στο Ιράν.

Η προκαταρκτική συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή, στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, χωρίς χρέωση.

Την περίοδο αυτή εξήντα ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα του στενού ανάμεσα στις δυο χώρες θα αποναρκοθετηθεί, πάντα κατά το κείμενο, που σημειώνει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμη.

«Υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ξανανοίξει το στενό και να κατευθυνθούμε προς εξομάλυνση», είπε νωρίτερα χθες ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Οι εντάσεις στο στενό, που μετατράπηκε σε κεντρικό διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται. Χθες η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO ανακοίνωσε πως πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα».

www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing