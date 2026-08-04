Την Τετάρτη 6 Αυγούστου ο Γρηγόρης Σαμόλης με το συγκρότημά του υπόσχεται να μας χαρίσει ένα γνήσιο κρητικό ξεφάντωμα που θα μείνει αξέχαστο.
Είσοδος :5€
Χώρος: Λιμανάκι Φέρμων
Έναρξη 21:00
Οργάνωση: Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Αγ. Ιωάννη
Την Τετάρτη 6 Αυγούστου ο Γρηγόρης Σαμόλης με το συγκρότημά του υπόσχεται να μας χαρίσει ένα γνήσιο κρητικό ξεφάντωμα που θα μείνει αξέχαστο.
Είσοδος :5€
Χώρος: Λιμανάκι Φέρμων
Έναρξη 21:00
Οργάνωση: Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Αγ. Ιωάννη
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ