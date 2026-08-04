Την Τετάρτη 6 Αυγούστου ο Γρηγόρης Σαμόλης με το συγκρότημά του υπόσχεται να μας χαρίσει ένα γνήσιο κρητικό ξεφάντωμα που θα μείνει αξέχαστο.

Είσοδος :5€

Χώρος: Λιμανάκι Φέρμων

Έναρξη 21:00

Οργάνωση: Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Αγ. Ιωάννη