Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (3/8) εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτική έκταση στην περιοχή των Νεροκούρου.

Η ηλικιωμένη αγνοούνταν από τις 25 Ιουλίου, όταν είχε φύγει από το σπίτι της με προορισμό εκκλησία στη Νέα Χώρα. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές αρχές, εθελοντές και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τη χρήση drone.

Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.