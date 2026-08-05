Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών Μιχάλη Σαρρή, στο πλαίσιο μιας πρώτης, στοχευμένης σύσκεψης εργασίας για θέματα μεταφορών και επικοινωνιών.

Στη συνάντηση, η οποία είχε ως κεντρικό άξονα τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου μέγιστης αποτελεσματικότητας, συμμετείχαν επίσης η Γενική Διευθύντρια Μεταφορών και Επικοινωνιών Μαρία Βασιλάκη και ο Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών Λασιθίου Γιώργος Σκουλικάρης.

Στόχος της συγκεκριμένης συνάντησης όσο και όλων που θα διεξαχθούν στις Περιφερειακές Ενότητες είναι η άμεση ενημέρωση για τη λειτουργία τους, η χαρτογράφηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής και η εδραίωση μιας σταθερής, αποδοτικής συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αναλύθηκαν διεξοδικά οι προκλήσεις και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Λασιθίου, καθώς και ο συντονισμός για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων τμημάτων στη Σητεία και στο Οροπέδιο Λασιθίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, η οποία αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες ως το βασικότερο εργαλείο για την ταχύτερη, διαφανή και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία διάθεση για συνεχή συνεργασία. Κοινός στόχος παραμένει η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διαμόρφωση σύγχρονων λύσεων που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και των επαγγελματιών του Λασιθίου.