Την πρώτη του συγκέντρωση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ο Α.Ο. Βραχασίου.

Ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο γήπεδο, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα θετικό και τα χαμόγελα να κυριαρχούν. Η ομάδα του Βραχασίου ξεκίνησε την προετοιμασία της με όνειρα, φιλοδοξίες και υψηλές προσδοκίες, θέτοντας από την πρώτη ημέρα τις βάσεις για την επίτευξη των φετινών της στόχων.

Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, οι οποίοι βρέθηκαν κοντά στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στη νέα προσπάθεια.

Από σήμερα, οι ποδοσφαιριστές του Νεκτάριου Στάθη μπαίνουν στο κυρίως πρόγραμμα της προετοιμασίας, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί δυνατές φιλικές αναμετρήσεις με τη Χερσόνησο, τον Κόρφο Ελούντας, τον Ρούβα, τον Εργοτέλη και τον ΑΟΑΝ Β’. Μέσα από τα συγκεκριμένα παιχνίδια, το τεχνικό επιτελείο θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και αγωνιστικά σχήματα, αλλά και να αξιολογήσει τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας.

