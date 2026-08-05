Τα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Μπαράζ παραδόσεων

Αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικά δίκτυα, σχολεία, νοσοκομεία και αεροπορικές υποδομές στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας της.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι «μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές θα έχουμε πολλά ακόμη παραδοτέα έργα» δεν ήταν μια γενική πολιτική αναφορά. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ήταν το στίγμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση σκοπεύει να πορευτεί προς την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας της και επικεντρώνεται σε λιγότερες εξαγγελίες και περισσότερες κορδέλες εγκαινίων.

Η παράδοση των τελευταίων χιλιομέτρων του Ε65 αποτέλεσε το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της πολιτικής. Ωστόσο, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για την αρχή ενός πυκνού κύκλου έργων που θα παραδίδονται σταδιακά τους επόμενους μήνες. Ο αρμόδιος υπουργός, Χρίστος Δήμας, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς το υπουργείο διαχειρίζεται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια δημόσιων επενδύσεων των τελευταίων δεκαετιών, με έργα που εκτείνονται από τους αυτοκινητοδρόμους και τα σιδηροδρομικά δίκτυα μέχρι τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τις αεροπορικές υποδομές.

Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Οσον αφορά τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά εισέρχεται στην τελική ευθεία, με την παράδοσή της στην κυκλοφορία να αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η λειτουργία των πέντε νέων σταθμών (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) θα συνδέσει την Καλαμαριά με το κέντρο και τις υπόλοιπες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τις κυκλοφοριακές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη.

Ηδη, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Ινστιτούτου Μεταφορών, στους 18 μήνες λειτουργίας της βασικής γραμμής έχει καταγραφεί μείωση άνω του 15% των οχημάτων που κινούνται στο κέντρο της πόλης.

Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘ, η επέκταση προς την Καλαμαριά θα αλλάξει ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της συμπρωτεύουσας.

Επιπλέον, στη Θεσσαλονίκη κατασκευάζεται το πιο καινοτόμο, από τεχνικής άποψης, έργο, η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας (flyover), το ποσοστό υλοποίησης της οποίας προσεγγίζει το 60% και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα των οχημάτων από 5.000 σε 10.000 οχήματα.

Εξίσου εκτεταμένο πρόγραμμα έργων εκτελείται και στην Κρήτη, με αιχμή την κατασκευή του νέου Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης, ενός έργου εθνικής σημασίας, το οποίο έχει περάσει πλέον οριστικά στο στάδιο της υλοποίησης.

Πολύ σύντομα αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα δέκα χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα του δημόσιου έργου από τη Νεάπολη μέχρι τον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Η παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος αποτελεί ορόσημο για την κατασκευή του έργου, το οποίο περιμένει δεκαετίες η κρητική κοινωνία.

Σημαντική είναι η πρόοδος των εργασιών και στα υπόλοιπα δύο τμήματα Χερσόνησος – Νεάπολη (ΣΔΙΤ), καθώς και το βασικό τμήμα της παραχώρησης Ηράκλειο – Χανιά.

Στο σύνολό του, ο νέος ΒΟΑΚ θα είναι ένας σύγχρονος, κλειστός αυτοκινητόδρομος μήκους 225 χιλιομέτρων, από το ανατολικό μέχρι το δυτικό άκρο της Κρήτης, ενώ το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα χρηματοδοτήσει και τις μελέτες για την επέκταση στη Σητεία.

Στο μεταξύ, το αρμόδιο υπουργείο έχει προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε επτά τμήματα υψηλής επικινδυνότητας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με στόχο την άμεση μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Πρόκειται για τα τμήματα Χανιά – Κολυμπάρι και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα, Σούδα – Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι και Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Ο νέος ΒΟΑΚ θα συνδέεται με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου. Εκεί κατασκευάζεται το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο το 2028 προβλέπεται να αντικαταστήσει το σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου, το δεύτερο σε επιβατική κίνηση στην Ελλάδα. Η πρόοδος του κατασκευαστικού σκέλους του έργου είναι στο 75%, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πέσουν υπογραφές για τις συμβάσεις των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Στον τομέα των αερομεταφορών, ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας. Η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της διαχείρισης του ελληνικού εναέριου χώρου. Η επένδυση σε σύγχρονα συστήματα ενισχύει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αερομεταφορών, βελτιώνει τη διαχείριση της αυξημένης αεροπορικής κίνησης και ενδυναμώνει τη θέση της χώρας ως σημαντικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

Στην Αττική

Το βάρος στην Αθήνα πέφτει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Παράλληλα με την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό και την ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων, έχουν ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης δύο κρίσιμες οδικές παρεμβάσεις.

Η πρώτη αφορά τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, η σύμβαση του οποίου υπεγράφη πρόσφατα. Πρόκειται για έργο που θα δημιουργήσει μια νέα σύνδεση της δυτικής περιφερειακής Αιγάλεω με την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, προσφέροντας εναλλακτική πρόσβαση προς τον Πειραιά και αποσυμφορώντας τον ήδη επιβαρυμένο Κηφισό. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου καθημερινά δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις λόγω της συνάντησης των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Η αναδιάταξη της εισόδου και της εξόδου της Αττικής Οδού φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα σημεία συμφόρησης του Λεκανοπεδίου.

Η Καλαμάτα

Το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου εκτείνεται, όμως, σε ολόκληρη τη χώρα. Προτεραιότητα εξακολουθούν να αποτελούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εργολαβίες αποκατάστασης φυσικών καταστροφών που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα, με παρεμβάσεις σε περισσότερα από 1.000 σημεία του οδικού δικτύου, αλλά και στην πλήρη αποκατάσταση της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προχωρούν σημαντικά έργα σε όλη την περιφέρεια, όπως η παράκαμψη Αλεξανδρούπολης, ο άξονας Ιωάννινα – Κακαβιά, το έργο Μπράλος – Αμφισσα και ο αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, ο οποίος θεωρείται κομβικής σημασίας για την τουριστική και αναπτυξιακή προοπτική της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου». Με την προσθήκη ακόμη 238 σχολείων στα 430 που ανακαινίστηκαν την προηγούμενη χρονιά, ο συνολικός αριθμός των σχολικών μονάδων που θα έχουν εκσυγχρονιστεί μέσα σε μία διετία προσεγγίζει τις 670. Για την κυβέρνηση, η ολοκλήρωση αυτών των έργων έχει προφανώς και πολιτική διάσταση.

Οπως φάνηκε και από την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει η τελική ευθεία μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές να ταυτιστεί με συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα. Μετά την ολοκλήρωση του Ε65, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα επόμενα μεγάλα παραδοτέα, τα οποία η κυβέρνηση φιλοδοξεί να παρουσιάσει ως απτές αποδείξεις ότι η δεύτερη τετραετία της δεν περιορίστηκε σε σχεδιασμούς και εξαγγελίες, αλλά συνοδεύτηκε από έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Χρίστος Δήμας: Ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα

Τα δημόσια έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και όσα σήμερα υλοποιούνται, αποδεικνύουν ότι η συγκροτημένη πολιτική και ο σχεδιασμός που εφήρμοσε η κυβέρνηση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών έχουν αποφέρει ουσιαστικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Για την υλοποίηση όλων αυτών των παρεμβάσεων, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης: εθνικούς, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους, όπως το τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδιωτικά κεφάλαια μέσω ΣΔΙΤ. Κάθε ευρώ επενδύεται σε καλύτερους δρόμους, ποιοτικότερες συγκοινωνίες, ασφαλέστερες σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές, υδραυλικά έργα και σύγχρονα κτίρια για τη δημόσια διοίκηση. Με την ίδια συνέπεια που ολοκληρώσαμε εμβληματικά έργα, όπως οι αυτοκινητόδρομοι Ε65 και Πάτρα – Πύργος, συνεχίζουμε την προσπάθεια για την περάτωση των υπόλοιπων μεγάλων παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης, υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος Θεσσαλονίκης, Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης και νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου, βελτίωση της εξόδου της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό και παράκαμψη Αλεξανδρούπολης είναι μόνο κάποια από τα μεγάλα έργα που ακολουθούν. Η πρόοδος σε όλα αυτά τα εργοτάξια είναι σταθερή και η δέσμευσή μας απέναντι στους πολίτες είναι ότι το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που έχει ανάγκη η χώρα μας θα ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων και με υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

ΠΗΓΗ: Realnews