Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά το Cretan Series 3×3 στο Οροπέδιο Λασιθίου, συγκεντρώνοντας αθλητές, ομάδες και φίλους του μπάσκετ από όλη την Κρήτη.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου:

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή αθλητών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Cretan Series 3×3 στο Οροπέδιο Λασιθίου, επιβεβαιώνοντας πως ο θεσμός έχει πλέον καθιερωθεί και αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία και τους φίλους του μπάσκετ από όλη την Κρήτη.

Η μαζική συμμετοχή των ομάδων, το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη δυναμική της διοργάνωσης, η οποία αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς αθλητικούς θεσμούς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, προβάλλοντας τον τόπο και ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό.

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία για ακόμη μία χρονιά στάθηκε αρωγός στη διοργάνωση, καθώς και προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού κ. Λεωνίδα Τερζή και τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη για τη διαρκή στήριξη και τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Τις απονομές στους νικητές πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργος Αθανασάκης, ο Αντιδήμαρχος κ. Μάνος Περισυνάκης,η Αντιδήμαρχος κα Άγγελα Χατζάκη, ο προπονητής κ. Αριστείδης Βισκαδουράκης συγχαίροντας όλους τους αθλητές για την αγωνιστικότητα, το ήθος και τη συμμετοχή τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον ΕΛΣΟΛ ο οποίος για ακόμη μία χρονιά στήριξε δυναμικά τη διοργάνωση, προσφέροντας χορηγικά τα νερά, τα αναψυκτικά και τα ισοτονικά που διατέθηκαν σε όλους τους αθλητές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άρτια φιλοξενία τους.