Καλιφόρνια: Συνελήφθη ύποπτος άνδρας σε γήπεδο γκολφ που θα επισκεπτόταν ο Τραμπ – Είχε όπλο και πυρομαχικά

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Καλιφόρνια: Συνελήφθη ύποπτος άνδρας σε γήπεδο γκολφ που θα επισκεπτόταν ο Τραμπ – Είχε όπλο και πυρομαχικά

by anatolh kim
05/08/2026
in Κόσμος
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Ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, δυο ημέρες προτού το επισκεφτεί ο αμερικανός πρόεδρος, το βράδυ χθες Τρίτης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο άνδρας προκάλεσε υποψίες στις αρχές διότι θεάθηκε να «περιφέρεται» στο γήπεδο γκολφ, να παίρνει «φωτογραφίες και βίντεο» και να επιτηρεί «δραστηριότητες» που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας, εξήγησαν.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο γκολφ, στη Ράντσο Πάλος Βέρδες, κοντά στο Λος Άντζελες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μετέβη εκεί το βράδυ χθες Τρίτη, για να δώσει το παρών σε δείπνο που οργάνωσε η εθνική επιτροπή του ρεπουμπλικανικού κόμματος, με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάστηκε από τις αρχές ως Τζανίν Τζον Τέιλ, είχε μαζί του «γεμιστήρα με 16 σφαίρες» σε τσέπη του πανταλονιού του.

Ψάχνοντας το αυτοκίνητο του 38χρονου, οι αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη βρήκαν και κατέσχεσαν «γεμάτο πιστόλι» και άλλο γεμιστήρα με σφαίρες, κατά την ανακοίνωσή τους.

Κατόπιν, έρευνα των υπηρεσιών του σερίφη και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) στο σπίτι του άνδρα, στη Ντάουνι, προάστιο του Λος Άντζελες, οδήγησε στον εντοπισμό και στην κατάσχεση τουφεκιού εφόδου, άλλου πιστολιού, αλεξίσφαιρου γιλέκου, γεμιστήρων μεγάλης χωρητικότητας, δυο ασυρμάτων και «σημειωματαρίων» με «ανησυχητικό» περιεχόμενο.

Οι ερευνητές παρουσίασαν τον φάκελο στην εισαγγελία του Λος Άντζελες, που θα αποφασίσει εάν και ποιες κατηγορίες θα του απαγγελθούν.

Στην προεκλογική του εκστρατεία το 2024 και κατόπιν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε επανειλημμένα στόχος αποπειρών δολοφονίας του.
www.real.gr

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