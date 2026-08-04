Το Σάββατο 08 Αυγούστου στις 17:30, θα πραγματοποιηθεί το 2ο Μπουγέλο Party (Για μικρούς και μεγάλους), στο προαύλιο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φουρνής.

Είσοδος: Ελεύθερη