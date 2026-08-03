Σε κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Σητείας με τον Διοικητή της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης (ΣΔΙ) «ΤΑΛΩΣ», στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής επίσκεψής του στον Δήμο.
Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Σητείας:
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Σητείας κ. Γιώργο Ζερβάκη πραγματοποίησε σήμερα ο Διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης (ΣΔΙ) «ΤΑΛΩΣ», Ταξίαρχος Φώτης Αρμπής.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, παρουσία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκου Φυγετάκη.
Ο Δήμαρχος Σητείας καλωσόρισε τον Ταξίαρχο και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των Ενόπλων Δυνάμεων θα συνεχιστεί προς όφελος των πολιτών και της ευρύτερης περιοχής.
Από την πλευρά του, ο Ταξίαρχος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Στο πλαίσιο της εθιμοτυπίας, ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών, ως ένδειξη εκτίμησης, επισφραγίζοντας το πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας.