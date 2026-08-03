Σε κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Σητείας με τον Διοικητή της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης (ΣΔΙ) «ΤΑΛΩΣ», στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής επίσκεψής του στον Δήμο.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Σητείας:

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Σητείας κ. Γιώργο Ζερβάκη πραγματοποίησε σήμερα ο Διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης (ΣΔΙ) «ΤΑΛΩΣ», Ταξίαρχος Φώτης Αρμπής.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, παρουσία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκου Φυγετάκη.

Ο Δήμαρχος Σητείας καλωσόρισε τον Ταξίαρχο και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των Ενόπλων Δυνάμεων θα συνεχιστεί προς όφελος των πολιτών και της ευρύτερης περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Ταξίαρχος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.