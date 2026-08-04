Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σητείας για την ύπαρξη ενός 55χρονου ημεδαπού ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ» Παλαίκαστρου του Δήμου Σητείας. Στον 55χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη χρήση απινιδωτή με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, ο 55χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ηρακλείου.