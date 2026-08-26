Στο Ρέθυμνο και το ΔΑΚ Γάλλου θα βρεθεί σήμερα η ΑΕ Νεάπολης, όπου στις 18.00 θα αντιμετωπίσει την Επισκοπή σε ένα ακόμη ιδιαίτερα χρήσιμο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη Γ’ Εθνική.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, πρόκειται για ένα τεστ με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους «πρασινοκίτρινους», καθώς η Επισκοπή θα βρεθεί απέναντί τους και στο πρωτάθλημα, έχοντας επίσης επιστρέψει φέτος στη Γ’ Εθνική. Οι δύο ομάδες αναμένεται να έχουν κοινούς στόχους στη νέα αγωνιστική περίοδο, με βασική επιδίωξη την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη εξασφάλιση της παραμονής και την αποφυγή των χαμηλών θέσεων της βαθμολογίας.