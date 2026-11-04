Με θετικούς οιωνούς ως προς τον όγκο, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκκινεί η νέα ελαιοκομική περίοδος στην Κρήτη, όπου η συλλογή του καρπού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην παραγωγή του εκλεκτού αγουρελαίου. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις λειτούργησαν ευεργετικά, ιδίως για τους ξερικούς ελαιώνες του νησιού, ενώ η απουσία αξιοσημείωτων προσβολών από τον δάκο δημιουργεί ισχυρές προσδοκίες για μια αποδοτική χρονιά. Παράλληλα, όμως, η ανησυχία για το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής παραμένει έντονη, την ώρα που η Περιφέρεια Κρήτης θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την αυστηρή τήρηση ορθών πρακτικών για την αποφυγή επιμολύνσεων από ορυκτέλαια.

Την ακτινογραφία της κατάστασης σκιαγραφεί με δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Όπως υπογραμμίζει, μολονότι η σοδειά αναμένεται πλούσια και ποιοτική, η διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος στην παρούσα φάση δεν είναι η ευνοϊκότερη δυνατή. Το αυξημένο κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής συμπιέζει ασφυκτικά τα περιθώρια κέρδους και απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των ελαιοπαραγωγών.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας, η Περιφέρεια Κρήτης παρεμβαίνει στοχευμένα στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Βασική θέση στη διαβούλευση αποτελεί η διαφοροποίηση και η ουσιαστική στήριξη των δενδρωδών καλλιεργειών έναντι των μονοετών. Ο κ. Τζεδάκης τονίζει ότι η ελαιοκαλλιέργεια συνιστά τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, εξασφαλίζει την επισιτιστική επάρκεια και διαδραματίζει καθοριστικό περιβαλλοντικό ρόλο απέναντι στην κλιματική κρίση. Ο εκτεταμένος ελαιώνας της Κρήτης λειτουργεί ως τεράστια φυσική ασπίδα απορρόφησης άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει κρίσιμη αντιπλημμυρική προστασία, συγκρατώντας τα όμβρια ύδατα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων.

Οδηγίες από την αρμόδια Υπηρεσία

Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, η διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του κρητικού ελαιολάδου περνά αποκλειστικά μέσα από την ποιότητα. Με επίσημη ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιμόλυνση του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου από υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOSH και MOAH). Οι ουσίες αυτές μπορούν να προέλθουν από καυσαέρια, διαρροές μηχανημάτων, ακατάλληλα λιπαντικά ή ανεπαρκή μέσα αποθήκευσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, απευθύνονται σαφείς συστάσεις προς τους παραγωγούς:

Προσεκτικός και τακτικός έλεγχος του εξοπλισμού για αποφυγή διαρροών καυσίμων και λιπαντικών στα ελαιόπανα.

Χρήση εγκεκριμένων, κατάλληλων λιπαντικών και απόλυτα καθαρών ελαιοπάνων ή τελάρων.

Αποφυγή πλαστικών σάκων άγνωστης σύνθεσης και απομάκρυνση του συγκομισμένου καρπού από καπνούς ή καυσαέρια.

Διαχωρισμός των εργασιών κλαδέματος από τη διαδικασία της ραβδίσματος και της συλλογής, ώστε να μη μένουν δοχεία καυσίμων κοντά στον καρπό.

Προσοχή στους χρόνους

Αντίστοιχα, ιδιαίτερο βάρος πέφτει στη μετασυλλεκτική διαχείριση στα ελαιοτριβεία. Απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός των χώρων παραλαβής και επεξεργασίας, τακτική συντήρηση γραμμών παραγωγής με κατάλληλα υλικά τροφίμων, καθώς και ταχεία έκθλιψη του καρπού. Ο χρόνος από το χωράφι έως τη σύνθλιψη πρέπει ιδανικά να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες και σε καμία περίπτωση τις 48 ώρες, διασφαλίζοντας χαμηλή οξύτητα και άριστα οργανοληπτικά στοιχεία.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η διασφάλιση του τελικού προϊόντος αποτελεί μια αδιάσπαστη αλυσίδα ευθύνης. Όπως σημειώνει ο κ. Τζεδάκης, η Περιφέρεια έχει επενδύσει συστηματικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε κάθε δήμο του νησιού, ενημερώνοντας παραγωγούς, ελαιουργούς και τυποποιητές. Καθώς οποιαδήποτε επιμόλυνση συμβεί στον ελαιώνα μεταφέρεται ανεξίτηλα στη δεξαμενή, η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας αποτελεί μονόδρομο για να παραμείνει το κρητικό ελαιόλαδο ανταγωνιστικό και ασυναγώνιστο στις διεθνείς αγορές.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ